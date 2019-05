Stand: 31.05.2019 16:52 Uhr

Eintracht: Einkaufstour in Zeiten des Sparens von Christian Görtzen, NDR.de

"Nicht noch einmal" - diese Maxime bestimmt das Handeln beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig. Und so ist der Traditionsverein, der zur Winterpause schon auf dem Weg in die Regionalliga Nord schien und der sich unter Trainer André Schubert durch eine Aufholjagd den Klassenerhalt gesichert hat, auf dem Transfermarkt in die Offensive gegangen. Innerhalb kurzer Zeit wurden drei Offensivkräfte verpflichtet, die das Team deutlich verstärken dürften. Zuerst wurde die Rückholaktion des Schweizers Orhan Ademi (Würzburger Kickers) als perfekt verkündet, danach dem SV Meppen Top-Stürmer Nick Proschwitz abgeworben, und schließlich wurde auch noch Martin Kobylanski von Preußen Münster verpflichtet. Bei einigen Eintracht-Fans reifen im Hinblick auf die kommende Saison schon Träume von einem Dasein in der Spitzengruppe.

Vorfreude bei den Fans

So kommentierte auf NDR.de nach der Proschwitz-Verpflichtung ein Leser mit dem Namen "Alter Fan": "Jetzt wird eine Mannschaft zusammengestellt, die mittelfristig einen Aufstieg in Liga 2 ermöglichen kann (Schubert sei Dank!)" und noch weiter: "die neuen Spieler machen Geschmack auf mehr". Und ein gewisser "Bam Bam" klang gar schon euphorisch: "Freue mich schon, kann es kaum erwarten. Aufstieg ist Pflicht, sonst finanzielles Risiko." Mit letzterer Einschätzung liegt er ziemlich richtig. Obwohl die jetzige Transferoffensive von Eintracht Braunschweig nicht darauf schließen lässt, ist der Verein eigentlich zum strikten Haushalten angehalten. Die Blau-Gelben erwartet für das am 30. Juni zu Ende gehende Geschäftsjahr ein Minus von knapp sechs Millionen Euro.

Kalkül der Clubführung ging nicht auf

Erwachsen ist das erhebliche Defizit aus einem Plan, der nicht funktionierte. Nach dem Abstieg in die Dritte Liga wollte die Clubführung durch einen finanziellen Kraftakt die umgehende Rückkehr in die Zweitklassigkeit regelrecht erzwingen. Zwar wurde nach dem Absturz gespart, auf die ganz großen Einschnitte aber verzichtet. Das Kalkül ging nicht auf: Das Team, das einen der höchsten Spieleretats der Liga aufwies, fand sich schnell im Abstiegskampf wieder. Unter dem Mitte Oktober für den glücklos agierenden Dänen Henrik Pedersen gekommenen Schubert gelang das Kunststück, durch einen sechsten Rang in der Rückrundentabelle noch die Klasse zu sichern.

Weitere personelle Auffrischung

Schon während der Winterpause wurde im Kader ein enormer personeller Umbruch vorgenommen: Acht neue Spieler, darunter Torhüter Jasmin Fejzic, Bernd Nehrig, Marcel Bär oder Julius Düker kamen; neun Akteure mussten gehen. Nun folgt die die nächste personelle Auffrischung des Kaders. Anders als bei Proschwitz, der in Meppen noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021 besaß, musste bei Kobylanski zumindest keine Ablösesumme gezahlt werden. Und der neue Mann sieht offenbar gute sportliche Perspektiven für den BTSV. "Das Gesamtpaket hat gepasst. Ich bin überzeugt, dass mein Wechsel nach Braunschweig die richtige Entscheidung ist", erklärte der 25-Jährige, der in 37 Drittligapartien für Münster zwölf Tore erzielt hat.

U23 abgemeldet, City-Fanshop geschlossen

Das zu erwartende Defizit von knapp sechs Millionen Euro bringt Eintracht Braunschweig zwar nicht in eine finanzielle Schieflage, da diesem ein Eigenkapital von mehr als sieben Millionen Euro gegenüber steht. Doch den Verantwortlichen um Geschäftsführer Wolfram Benz ist auch klar geworden, dass sie unbedingt gegensteuern mussten. "Wir wussten, dass wir auf dieser Basis keine zweite Spielzeit bestreiten können und uns anders aufstellen müssen. Deshalb mussten wir zahlreiche Maßnahmen in die Wege leiten. Allein durch das Abmelden der U23 und die Schließung des City-Fanshops sparen wir einen Betrag im niedrigen siebenstelligen Bereich", sagte Benz dem "kicker". Nach dessen Informationen verloren auch Jugendtrainer, Verwaltungsangestellte und Mitarbeiter der Pressestelle ihren Job, insgesamt 40 bis 50 Personen.

Bleibt Trainer Schubert?

Der Verein hat seine Strategie den Anforderungen angepasst: Im Umfeld des Profiteams sparen, aber gleichzeitig die Mannschaft nochmals so zu verstärken, dass der Weg möglichst bald wieder in die deutlich lukrativere Zweite Liga führt. Bleibt nur die Frage, ob Schubert auch für diese nächste Herausforderung zur Verfügung steht. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass der mitunter etwas eigenwillige 47-Jährige seinen bis zum 30. Juni 2021 laufenden Vertrag nicht erfüllen würde. Schubert befindet sich derzeit im Urlaub. Nach aktuellem Stand wird er danach wieder die Eintracht-Profis antreiben.

