Eintracht Braunschweig trainiert wieder und sucht Offensiv-Verstärkungen Stand: 13.06.2022 21:09 Uhr Eintracht Braunschweig hat am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga begonnen. Der Aufsteiger sucht weiterehin nach Verstärkungen für die Offensive.

19 Spieler - darunter die beiden bislang einzigen Neuzugänge Saulo Decarli (VfL Bochum) und Anton Donkor (Waldhof Mannheim) - begrüßte Trainer Michael Schiele zu den Leistungstests im Eintracht-Stadion und im Klinikum Braunschweig. "Die Euphorie und Vorfreude ist groß und die müssen wir auch mitnehmen. Wir können jetzt auf mehr aufbauen, als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr", sagte der Coach. Am Dienstag (10 Uhr) steht das erste öffentliche Training auf dem Platz an.

"Ich freue mich auf geile Spiele, volle Stadien und eine Mannschaft, die ihre DNA auch wiederfinden wird." Eintracht-Trainer Michael Schiele

Anders als nach dem Zweitliga-Aufstieg 2020 wollen die Verantwortlichen den Kader nicht komplett umbauen, sondern nur gezielt verstärken. Die Verpflichtung des Torhüters Ron-Thorben Hoffmann von Bayern München steht nach übereinstimmenden Medienberichten kurz bevor. Danach wären zumindest die beiden hinteren Mannschaftsteile so gut wie komplett.

Schiele: "Benötigen ein wenig mehr Qualität im Kader"

"Natürlich sind wir auch in einer anderen Liga, das Grundgerüst passt aber soweit, auch wenn wir noch ein wenig mehr Qualität im Kader benötigen", sagte Schiele. Sportchef Peter Vollmann und er suchen auch nach der festen Verpflichtung des bislang nur ausgeliehenen Luc Ihorst (Werder Bremen) noch mehrere Verstärkungen für den Angriff und das offensive Mittelfeld.

Besonders groß ist der Bedarf auf den beiden Flügelpositionen, für die aktuell nur Maurice Multhaup und Enrique Peña Zauner zur Verfügung stehen. "Hoffentlich tut sich diese Woche noch was. Zwei, drei sollten wir dann schon haben - vielleicht auch vier. Das wäre schon wichtig", so Schiele.

Härtetest am 6. Juli gegen Union Berlin

Bereits am Freitag (18 Uhr) steht für die "Löwen" das erste Testspiel beim Bezirksligisten FC Wenden an. Am Sonnabend (16 Uhr) geht es auswärts gegen Polizei SV Braunschweig. Der erste richtige Härtetest wartet am 6. Juli (18 Uhr) auf die Niedersachsen, wenn Bundesligist Union Berlin im Eintracht-Stadion zu Gast ist.

Die Zweitligasaison beginnt am 15. bis 17. Juli, die Spielpläne gibt die DFL am kommenden Freitag bekannt. In der ersten DFB-Pokalrunde (29. Juli bis 1. August) empfangen die Braunschweiger den Erstligisten Hertha BSC.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga