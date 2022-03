Eintracht Braunschweig siegt beim BVB und liebäugelt mit Platz zwei Stand: 21.03.2022 22:19 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat seine Aufstiegsambitionen mit einem hochverdienten 1:0 (1:0)-Sieg bei der U23 von Borussia Dortmund unterstrichen.

"Das Spiel war von uns über 90 Minuten sehr konzentriert, engagiert und diszipliniert. Wir haben sehr viel investiert und so gut wie nichts zugelassen", sagte BTSV-Coach Michael Schiele. Für sein Team erzielte Maurice Multhaup am Montagabend das entscheidende Tor (26.). Die Niedersachsen haben nach dem 31. Spieltag weiter einen Zähler Rückstand auf Relegationsplatz drei.

Mit einem hohen Sieg am Sonnabend im Nachholspiel beim Nordrivalen VfL Osnabrück können die "Löwen" sogar den 1. FC Kaiserslautern von Rang zwei verdrängen, der zum direkten Aufstieg berechtigt.

Der NDR zeigt die Partie ab 14 Uhr live im TV und hier im Livecenter.

Multhaup trifft nach kluger Freistoß-Variante

Die Eintracht war auf dem holprigen Rasen des altehrwürdigen Stadions Rote Erde im ersten Abschnitt das körperlich präsentere und spielerisch zielstrebigere Team. Bereits nach wenigen Sekunden setzte Bryan Henning mit einem Schuss aus 18 Metern, der nur um Haaresbreite das Ziel verfehlte, das erste Ausrufezeichen. Kurz darauf verfehlte Michael Schultz nach einem Eckstoß die Braunschweiger Führung nur knapp (8.). Im Anschluss verlagerte sich das Geschehen ins Mittelfeld, bevor der BTSV nach einer klugen Freistoß-Variante das 1:0 erzielte: Brian Behrendt passte zu Jan-Hendrik Marx, der leitete den Ball weiter zu Multhaup, dessen Schuss im kurzen Eck einschlug (26.).

BVB-Keeper Luca Unbehaun gab beim siebten Saisontreffer des vormaligen Osnabrückers keine glückliche Figur ab. Doch am 21-Jährigen allein lag es nicht, dass der Aufsteiger zur Halbzeit verdient in Rückstand lag. Dortmund agierte zu statisch und entwickelte im Angriff kaum Durchschlagskraft.

Eintracht betreibt Chancenwucher

Nach dem Seitenwechsel hätte der BTSV schnell für die Vorentscheidung sorgen können. Lion Lauberbach (47.) und Multhaup (55.) kamen freistehend vor Unbehaun zum Abschluss, scheiterten aber jeweils am Schlussmann. Beim Schuss von Sebastian Müller wäre der Dortmunder Keeper wohl machtlos gewesen. Er strich ganz knapp am Pfosten vorbei (63.).

"Sind sehr froh über die drei Punkte"

Braunschweig hätte mit zwei oder drei Toren führen können oder gar müssen. Weil die Niedersachsen aber Chancenwucher betrieben, mussten sie in der Schlussphase noch um den Sieg zittern. Dortmund kam nach vier Wechseln etwas besser ins Spiel, blieb im Angriff jedoch weitgehend harmlos. So schlug am Ende ein verdienter Eintracht-Erfolg zu Buche, der allerdings zu niedrig ausfiel. "In der zweiten Halbzeit hätten wir den einen oder anderen Konter besser ausspielen müssen. Hinten raus wollten wir die Führung einfach über die Zeit bringen. Wir wussten, dass es in Dortmund schwer werden würde und sind sehr froh über drei Punkte", sagte Matchwinner Multhaup.

31.Spieltag, 21.03.2022 19:00 Uhr Dortmund II 0 Braunschweig 1 Tore: 0: 1 Multhaup (26.)

Dortmund II: Unbehaun - Maloney, Dams, Finnsson (72. Kamara) - Papadopoulos, Pfanne - Tattermusch (78. Bornemann), Taz (78. Broschinski), Njinmah - Pohlmann (72. Tachie), Fink

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße (89. Strompf), Nikolaou - Se. Müller (65. Consbruch), Henning (83. Wiebe), Multhaup (89. Ihorst) - Lauberbach (83. Girth)

Zuschauer: 2079



