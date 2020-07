Stand: 01.07.2020 21:04 Uhr

Eintracht Braunschweig bejubelt Zweitliga-Aufstieg von Hanno Bode, NDR.de

Eintracht Braunschweig hat vorzeitig den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Niedersachsen schlugen am Mittwochabend Waldhof Mannheim mit 3:2 (2:1) und profitierten von den Patzern der Konkurrenz. Die Würzburger Kickers (1:5 bei Viktoria Köln), der FC Ingolstadt (0:2 gegen den 1. FC Magdeburg) sowie der MSV Duisburg (2:2 beim FC Bayern München II) ließen Federn, sodass der Meister von 1967 im Saisonfinale am Sonnabend beim SV Meppen (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de) nicht mehr von einem direkten Aufstiegsrang verdrängt werden kann.

Kobylanski bringt Eintracht früh in Front

Die Eintracht war von Beginn an das tonangebende Team, hatte im ersten Abschnitt zuweilen aber Probleme, die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Nach Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung oder abgewehrten Standards stimmte beim BTSV manchmal die Raumaufteilung nicht, sodass sich dem Waldhof Räume für Konter boten. Glück für die "Löwen", dass die ersatzgeschwächten Gäste - Jonas Weik, Michael Schultz und Kevin Conrad fehlten, weil ihre Veträge am tags zuvor ausgelaufen waren - die Gegenzüge in Abschnitt eins schlecht ausspielten. Zudem patzte die Elf von Aufstiegstrainer Berndhard Trares, der wenige Stunden vor dem Anpfiff seinen Abschied bekanntgegeben hatte, in der Abwehr. Der neu in die Startelf gerutschte Gohlke brachte mit einer verunglückten Kopfballabwehr Merveille Biankadi in Position, der uneigennützig auf Martin Kobylanski passte. Der Rest war für den Deutsch-Polen Formsache - das 1:0 (5.).

Schwenk kontert Gohlkes Ausgleichstreffer

Ein frühes Tor, dazu ein Gegner, der trotz noch theoretischer Chancen auf den Relegationsrang bereits im Vorfeld der Partie wie erwähnt Auflösungserscheinungen zeigte. Kann es bessere Voraussetzungen für einen klaren Sieg geben? Offenbar ja. Jedenfalls kam den Niedersachsen irgendwie ein bisschen die Konzentration abhanden, wie sich bei einem Eckstoß von Mohamed Gouaida in der 14. Minute zeigte, den Gohlke unbedrängt einköpfen durfte. Immerhin: Hernach erhöhten die Braunschweiger wieder die Taktzahl und standen nun insgesamt auch stabiler. Manuel Schwenk sorgte kurz vor der Pause mit einem Kopfball nach Vorlage von Marc Pfitzner für die abermalige BTSV-Führung (45.).

Erst Nervenflattern, dann die Erlösung

37.Spieltag, 01.07.2020 19:00 Uhr Braunschweig 3 W. Mannheim 2 Tore: 1 :0 Kobylanski (5.) 1: 1 Gohlke (14.) 2 :1 Schwenk (45.) 2: 2 Sulejmani (59.) 3 :2 Kobylanski (74.)

Braunschweig: Marcel Engelhardt - B. Kessel, Burmeister, Nkansah, Schlüter - Pfitzner, Kobylanski, Nehrig (62. Kammerbauer) - Biankadi (76. Otto), Bär (80. R. Becker), Schwenk (62. Pourié)

W. Mannheim: Scholz - Marx, Gohlke, Christiansen, Celik (46. Hofrath) - Flick, Ma. Schuster - Ferati (80. Bouziane), G. Korte, Gouaida - Sulejmani (87. Koffi)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Marcel Engelhardt - B. Kessel, Burmeister, Nkansah, Schlüter - Pfitzner, Kobylanski, Nehrig (62. Kammerbauer) - Biankadi (76. Otto), Bär (80. R. Becker), Schwenk (62. Pourié)Scholz - Marx, Gohlke, Christiansen, Celik (46. Hofrath) - Flick, Ma. Schuster - Ferati (80. Bouziane), G. Korte, Gouaida - Sulejmani (87. Koffi)

Das 2:1 zum häufig zitierten psychologisch wichtigen Zeitpunkt sorgte jedoch nicht für Sicherheit bei den Akteuren von Coach Marco Antwerpen. Im strömenden Regen war Mannheim nach Wiederbeginn zunächst das bessere Team. Erst verfehlte Arianit Ferati noch den Ausgleich (55.), kurz darauf machte es Valmir Sulejmani dann besser und egalisierte (59.). Doch nicht nur Braunschweig flatterten die Nerven. Der Tabellenzweite Würzburg geriet kurz nach der Pause bei Viktoria Köln sogar mit 0:3 in Rückstand. Und auch der FC Ingolstadt kassierte gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg das 0:1. Einzig der MSV Duisburg lag zu diesem Zeitpunkt von den Aufstiegsanwärtern vorn. Die "Zebras" führten beim FC Bayern München II mit 1:0. Die Eintracht musste nun also liefern. Und sie lieferte in Person von Kobylanski, der nach einer schwachen Kopfballabwehr der Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend und zum 18 Mal in dieser Saison erfolgreich war (73.). Kurz darauf glich Bayern gegen Duisburg aus, sodass Braunschweig zu diesem Zeitpunkt bei gleichbleibenden Resultaten auf den anderen Plätzen aufgestiegen wäre.

Münchens Dajaku sorgt für Eintracht-Aufstieg

In der Schlussphase agierten die Niedersachsen alles andere als souverän und mussten sich bei Vereinsurgestein Marcel Engelhardt bedanken, dass sie nicht das 3:3 kassierten. Der Keeper - seit 2013 beim BTSV - rettete großartig gegen Marco Schuster (85.). Dann war Schluss im Stadion an der Hamburger Straße. Aus Ingolstadt kam die frohe Kunde von der 0:2-Pleite der "Schanzer" gegen Magdeburg. Aber weil Duisburg bei der Bayern-Reserve erneut in Führung ging (84.) und die Partie später begonnen hatte, mussten die Eintracht-Profis nach beendeter Arbeit an der Anzeigetafel mitfiebern, ob die Münchner noch würden egalisieren können. Sie konnten: Leon Dajaku traf zum 2:2 (90.+2) und sorgte so für Riesenjubel im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig.

Weitere Informationen 35 Bilder Braunschweigs Fußball-Geschichte Vom deutschen Meister zur Fahrstuhlmannschaft zwischen Zweiter und Dritter Liga und wieder zurück in die Bundesliga: Eintracht-Fans haben eine Menge Höhen und Tiefen erlebt. Bildergalerie Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.07.2020 | 22:40 Uhr