Eintracht Braunschweig punktet gegen Paderborn Stand: 16.04.2021 20:25 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist am Freitagabend durch ein 0:0 gegen den SC Paderborn dem Ziel Klassenerhalt einen kleinen Schritt näher gekommen. Die Niedersachsen blieben aber vieles schuldig.

von Christian Görtzen

Es war kein Vergleich zum Auftritt zuvor beim VfL Osnabrück (4:0). Eintracht Braunschweig bot eher eine uninspirierte Leistung wie im vorvergangenen Spiel beim FC St. Pauli, das mit 0:2 verlorengegangen war. Vor dem Hintergrund ist das torlose Remis gegen Paderborn sogar als Erfolg zu werten. Der BTSV wird nach dem 29. Spieltag nicht auf einem Abstiegsrang stehen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer hat nun 30 Punkte auf ihrem Konto. Der Drittletzte Osnabrück (26) empfängt am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Fortuna Düsseldorf.

Videobeweis: Strafstoß für BTSV aberkannt

Meyer schenkte wieder jenen elf Spielern das Vertrauen, die auch in Osnabrück begonnen hatten. Es lief aber zu Beginn deutlich anders als an der Bremer Brücke. In der Anfangsphase waren die "Löwen" fast ausschließlich mit der Verteidigung des eigenen Tores beschäftigt. Paderborn drängte stark, kam aber nur durch Ron Schallenberg per Kopfball (17.) zu einer Chance.

Der erste Vorstoß der Braunschweiger sorgte für Aufregung. Nachdem Paderborns Aristote Nkaka an der Strafraumkante gewagt gegrätscht hatte und Nick Proschwitz zu Fall gekommen war, entschied Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach) zunächst auf Strafstoß. Es folgte aber der Videobeweis. Und nach Ansicht der Fernsehbilder nahm der Referee seine Entscheidung zurück - nachvollziehbar. Falsch war Winters Entscheidung in der 41. Minute, den kurz zuvor verwarnten SCP-Profi Frederic Ananou nach Foul an Lasse Schlüter nur zu ermahnen und nicht mit Gelb-Rot des Feldes zu verweisen. Insgesamt war die erste Hälfte alles andere als unterhaltsam und das 0:0 zur Pause das folgerichtige Ergebnis.

Glück für Eintracht: Paderborn-Tor aberkannt

Fünf Minuten nach Wiederbeginn der nächste Videobeweis, der besonders knifflig war: Überprüft wurde, ob vor dem Treffer der Gäste durch Sven Michel dessen Vorlagengeber Dennis Srbeny bei seiner Ballannahme im Abseits gestanden hatte. Das hatte er offenbar, es war eine ganz knappe Entscheidung: Kein Tor für Paderborn - Glück für die Niedersachsen.

Danach plätscherte das Spiel für längere Zeit wieder so dahin wie im ersten Abschnitt. Bis zur 84. Minute, dann gab es plötzlich eine Top-Chance. Paderborn hatte diese nach einem Konter. Da aber Christopher Antwi-Adjei nach schöner Ablage von Michel den Ball am leeren Eintracht-Tor vorbeischob, blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:0.

29.Spieltag, 16.04.2021 18:30 Uhr Braunschweig 0 SC Paderborn 0 Tore:

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt (64. B. Kessel), Diakhite, Schlüter - Wydra, Ben Balla - Abdullahi (59. F. Kaufmann), Kroos, Kobylanski - Proschwitz (86. Ji)

SC Paderborn: Zingerle - Ananou (44. Dörfler), Nkaka, Schonlau, Collins - Justvan (84. Akolo), Schallenberg, Srbeny (84. Ingelsson), Antwi-Adjej (84. Terrazzino) - Führich (71. Vasiliadis), S. Michel

Zuschauer:



