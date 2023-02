Eintracht Braunschweig kassiert bei Fortuna Düsseldorf dritte Pleite in Folge Stand: 24.02.2023 20:26 Uhr Eintracht Braunschweig steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Liga. Die Fußballer aus Niedersachsen verloren am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:2) und präsentierten sich dabei äußerst schwach.

von Martin Schneider

Den Start in die Partie verschliefen die Blau-Gelben komplett und kassierten bereits nach 48 Sekunden das 0:1 durch Fortuna-Stürmer Dawid Kownacki. Das frühe Gegentor verunsicherte die ohnehin gebeutelten Gäste nochmehr. Fortuna legte sich die Niedersachsen förmlich zurecht und setzte deren Defensive weiter unter Druck.

Fejzic hält Elfmeter und ist Minuten später machtlos

Und die Eintracht leistete sich Fehler: Nach einem langen Ball in die Spitze foulte Saulo Decarli Düsseldorfs Kownacki elfmeterreif. Doch auf Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic war in der 16. Minute Verlass. Der Schlussmann parierte den Strafstoß des Düsseldorfers Rouwen Hennings und hielt sein Team in der Partie. Zumindest für ein paar Minuten. Dann leisteten sich seine Vorderleute die nächsten Aussetzer. Christoph Klarer stand nach einem Freistoß der Gastgeber am gegnerischen Fünfmeterraum vollkommen frei und köpfte unbedrängt zum 2:0 für die Nordrhein-Westfalen ein (25.).

Von den Gästen kam erschreckend wenig. Die Taktik, aus einer gesicherten Defensive heraus ins Umschalten zu kommen war nach Sekunden bereits über den Haufen geworfen. Doch eine Umstellung in ihrer Spielanlage schafften die "Löwen" im ersten Durchgang nicht. Es blieb bei ein paar wenigen Offensivaktion, die alle nicht das Prädikat "zwingend" verdienten, sondern harmlos waren. Der Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeit war leistungsgerecht.

Kurioses Eigentor bringt Braunschweig zurück

Nach dem Seitenwechsel ließ Düsseldorf zunächst Ball und Gegner laufen. In der Spitze hatten die Gastgeber 75 Prozent Ballbesitz, Braunschweig fand nicht richtig in die Partie. Es brauchte ein Kuriosum, bei dem Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier mithalf und Braunschweig zurück ins Spiel brachte.

Der Torwart der Gastgeber fing eine Ecke von Braunschweigs Robin Krauße vor der Linie ab und fiel dann mit Ball in der Hand hinter sie. Allerdings empfing die Uhr des Schiedsrichters nicht wie üblich ein Signal, dass der Ball hinter der Linie war. Also sah sich Sven Waschitzki-Günther auf Hinweis des VAR die Szene selbst an und zeigte anschließend auf den Mittelkreis - 1:2 nach 62. Minuten. Mehr war für Eintracht an diesem Abend allerdings nicht drin, die in der 85. Minute mit dem 1:3 durch den eingewechselten Düsseldorfer Jona Niemiec den finalen Nackenschlag kassierten.

Kellerduell gegen Bielefeld steht an

Nach 22 Spielen haben die Braunschweiger weiter 21 Punkte auf dem Konto. Am Freitagabend reichte das noch für Platz 14 in der Tabelle, doch die Konkurrenz kann am Sonnabend und Sonntag vorbeiziehen - der Eintracht droht der Fall auf einen direkten Abstiegsplatz. Am 5. März treffen die Niedersachsen im Kellerduell vor heimischer Kulisse auf Arminia Bielefeld. Dann sollte die Eintracht anders und vor allem mutiger auftreten als in Düsseldorf.

22.Spieltag, 24.02.2023 18:30 Uhr F. Düsseldorf 3 Braunschweig 1 Tore: 1 :0 Kownacki (1.) 2 :0 Klarer (25.) 2: 1 Kastenmeier (62., Eigentor) 3 :1 Niemiec (85.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann (90. Uchino), A. Hoffmann, Klarer, Iyoha - Hendrix, Sobottka, Tanaka (71. F. Klaus), Appelkamp (71. Karbownik) - Kownacki (84. Niemiec), Hennings (71. Ginczek)

Braunschweig: Fejzic - de Medina, Decarli, Gechter (46. Kurucay) - Multhaup, Wiebe, Kijewski (74. Donkor), Krauße, F. Kaufmann (61. Bonga) - Wintzheimer (74. Ujah), Pherai (61. Lauberbach)

Zuschauer: 24127



