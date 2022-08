Eintracht Braunschweig in Bielefeld: Mit Mentalität zum ersten Sieg Stand: 25.08.2022 11:15 Uhr In der vergangenen Saison trennten Bundesligist Arminia Bielefeld und Drittligist Eintracht Braunschweig noch zwei Ligen, nun begegnen sie sich am Freitag als Vorletzter und Letzter in der zweiten Fußball-Bundesliga auf Augenhöhe. Beide sind noch sieglos.

Während Bundesliga-Absteiger Bielefeld bereits die Reißleine gezogen hat und Daniel Scherning vom VfL Osnabrück als Nachfolger von Uli Forte engagierte, bleiben die Verantwortlichen in Braunschweig bei der Trainerfrage noch gelassen. "Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken", hatte BTSV-Sportdirektor Peter Vollmann bereits vergangene Woche vor der Partie gegen Düsseldorf (2:2) gesagt - das Remis verbunden mit einer spielerischen Leistungssteigerung dürfte ihn in seiner Sichtweise bestätigt haben.

Nachholbedarf sieht Vollmann aber durchaus im Kader: "Ich denke, dass wir noch einen Spieler holen werden", kündigte er an. Bei den "Löwen" drückt der Schuh vor allem in der Innenverteidigung.

Remis gegen Düsseldorf sorgt für Zuversicht

Braunschweig-Coach Michael Schiele ist klar, dass der Verlierer des Duells am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) schon frühzeitig in der Saison den Anschluss ans rettende Ufer verlieren und "der Musik hinterherlaufen" könnte. Der 44-Jährige gab sich aber zuversichtlich - erspielte sich seine Eintracht gegen Düsseldorf doch zahlreiche Torchancen, ein Sieg wäre möglich gewesen. "Dann versuchen wir es in Bielefeld wieder", so Schiele.

Ujah: "Wir müssen über die Mentalität kommen"

Auch Anthony Ujah war zufrieden: "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht und endlich die Null bei den Toren und Punkten gestrichen", sagte der Angreifer der "Braunschweiger Zeitung" und ergänzte: "Jetzt können wir mit etwas mehr Ruhe arbeiten."

Der 31-Jährige versucht, seine Mitspieler vor allem mit seiner Erfahrung und seiner positiven Energie zu unterstützen. "Ich will immer pushen. Wir haben zwar auch Qualität in unserer Mannschaft, aber wir müssen vor allem über unsere Mentalität kommen." Dabei helfe, dass die "Löwen" ein verschworener Haufen seien, so Ujah: "Es herrscht eine super Atmosphäre, wir haben viel Spaß. Auch in der Phase, als es schwieriger war, passte die Stimmung." Die dürfte noch besser werden, wenn es endlich mit dem ersten Saisonsieg klappt.

Mögliche Aufstellungen:

Bielefeld: Fraisl - Klünter, Hüsing, Andrade, Oczipka - Vasiliadis, Lepinjica - Hack, Okugawa - Lasme, Serra

Braunschweig: Fejzic - Behrendt, Nikolaou, Strompf - Marx, Krauße, Donkor - Henning, Pherai - Ujah, Ihorst

