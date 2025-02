Eintracht Braunschweig gewinnt beim KSC und beendet Sieglos-Serie

Stand: 09.02.2025 16:11 Uhr

Die Fußballer von Eintracht Braunschweig haben am Sonntagnachmittag in der 2. Liga ihre Sieglos-Serie beendet. Nach zuvor acht Partien in Folge ohne dreifachen Punktgewinn feierte das Team von Coach Daniel Schernig beim Karlsruher SC einen 2:0 (1:0)-Erfolg.