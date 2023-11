Eintracht Braunschweig mit Gewinn - Kumpis stellt sich zur Wiederwahl Stand: 17.11.2023 18:02 Uhr Mitten in der sportlichen Krise kann Eintracht Braunschweig gute Zahlen für die Saison 2022/2023 präsentieren. Auf der Jahreshauptversammlung des Fußball-Zweitligisten geht es später unter anderem um die Clubführung, Präsidentin Nicole Kumpis stellt sich mit ihrem Team zur Wiederwahl.

Die Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 mit einem positiven Jahresergebnis von 161.000 Euro abgeschlossen. Das geht aus einer vor Beginn der Veranstaltung veröffentlichten Mitteilung hervor. Im Vorjahr hatte noch ein Verlust von 508.000 Euro in den Büchern gestanden.

"Uns ist es damit gelungen, nach den Vorjahresverlusten wieder positive Zahlen zu schreiben", sagte Finanzvorstand Rainer Cech: In dem Ergebnis seien "bereits sämtliche Verpflichtungen aus dem unplanmäßigen Trainerwechsel im Sommer 2023 vollständig berücksichtigt". Das Eigenkapital habe mit rund 900.000 Euro "gesichert" werden können.

Eintracht Braunschweig mit Rekord bei Mitgliedsbeiträgen

Auch der Verein - BTSV Eintracht von 1895 e.V. - konnte das Vereinsjahr mit einem Jahresüberschuss von 218.000 Euro positiv abschließen. Wie auch bei der Kapitalgesellschaft hatte im Vorjahr ein Verlust gestanden - von 91.000 Euro. Haupttreiber der positiven Entwicklung waren der Mitteilung zufolge die Mitgliedsbeiträge. Sie erreichten mit 819.000 Euro im Vereinsjahr 2022/2023 gegenüber 724.000 Euro im Vorjahr ein neues Rekordniveau.

Cech dazu: "Durch das stetige Mitgliederwachstum konnten wir den personellen Einsatz bei Trainern und Übungsleitern, aber auch im administrativen Bereich unseres Vereins erheblich steigern."

Kumpis und ihr Team stellen sich zur Wiederwahl

Am Abend beginnt die Mitgliederversammlung. Kumpis stellt sich dabei zur Wiederwahl. Die 49-Jährige wurde 2021 zur Präsidentin der Eintracht gewählt. Sie ist aktuell die einzige Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Clubs. Auch Uwe Fritsch kandidiert erneut als Erster Vizepräsident. Gleiches gilt für Bettina Heinicke, die Vizepräsidentin Abteilungen werden möchte.

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es aber Kritik an Kumpis und ihrem Team gegeben. Meistertorwart Horst Wolter hatte den Rücktritt der gesamten Clubführung um Kumpis gefordert. "Um weiteren Schaden vom Verein abzuwenden, bitte ich die Verantwortlichen im Präsidium und im Aufsichtsrat, die für die jetzige Situation Verantwortung tragen, den Weg für einen Neubeginn freizumachen", hatte Wolter in einem am Donnerstag in Auszügen veröffentlichten Brief an die "Braunschweiger Zeitung" geschrieben.

Horst Wolter fordert Kumpis' Rücktritt

"Den Verantwortlichen im Präsidium und Aufsichtsrat ist hoffentlich bewusst, dass durch das jetzige Chaos, das sie zu vertreten haben, ein großes Potenzial an Sympathie aufs Spiel gesetzt wird." Der 13-malige Nationalspieler Wolter stand im Tor, als die Braunschweiger in der Saison 1966/1967 sensationell die deutsche Fußball-Meisterschaft gewannen. Nach seiner Profikarriere arbeitete er unter anderem als Manager von Hertha BSC.

Bei der Wahl vor zweieinhalb Jahren hatte Kumpis gegen den unter anderem von Wolter unterstützten Unternehmer Axel Ditzinger durchgesetzt. Bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend tritt Kumpis ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an. In einem Interview räumte die Präsidentin offen Fehler ein.

Eintracht in der 2. Liga mit Abstiegssorgen

Die Profifußballer der Eintracht haben am vergangenen Wochenende zwar 3:2 gegen Osnabrück gewonnen, stehen in der 2. Liga aber auf einem Abstiegsplatz und haben in der vergangenen Woche mit Daniel Scherning bereits den dritten Trainer der laufenden Saison verpflichtet. "Leider haben sich einige Entscheidungen im Nachhinein als nicht erfolgbringend, zum Teil auch als fehlerhaft, herausgestellt", sagte Kumpis.

