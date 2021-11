Eintracht Braunschweig erneut mit Verlust Stand: 12.11.2021 17:46 Uhr Die Profifußball-Gesellschaft von Eintracht Braunschweig hat die abgelaufene Saison mit einem Minus von 800.000 Euro abgeschlossen. Ein Ergebnis, mit dem die Eintracht angesichts der massiven Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Pandemie durchaus zufrieden ist.

Das Ergebnis sei "positiv zu bewerten", sagte Rainer Cech, Vizepräsident Finanzen des BTSV und Mitglied des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co KGaA (Profifußball-Gesellschaft ) am Freitag vor Beginn der Mitgliederversammlung. Im Vorjahr hatte das Minus noch 2,3 Millionen Euro betragen.

Gleichzeitig betonte Cech, dass die finanzielle Lage der "Löwen" angespannt bleibe. "Aufgrund des erneuten Abstiegs in die Dritte Liga am Ende der abgelaufenen Spielzeit und den damit verbundenen Einnahmeverlusten allein bei den TV-Gelder von rund zehn Millionen Euro steht die Kapitalgesellschaft - anders als erhofft - erneut vor großen finanziellen Herausforderungen", so Cech. Der eingetragene Verein (e.V.) erzielte indes einen Gewinn in Höhe von 30.000 Euro.

Ex-Profi Kessel soll neuer Vizepräsident werden

Am Abend finden bei der Mitgliederversammlung Wahlen zum Club-Präsidium statt. Amtsinhaber Christoph Bratmann ist der einzige Kandidat für den Posten des Präsidenten. Ex-Profi Benjamin Kessel wird wohl zum Vize-Präsidenten Fußball und damit zum Nachfolger von Dennis Kruppke gewählt werden.

