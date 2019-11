Stand: 01.11.2019 09:47 Uhr

Braunschweig - Ingolstadt: Duell um die Spitze

An Eintracht Braunschweig und dem FC Ingolstadt lässt sich sehr gut das schnelllebige Auf und Ab im Fußballgeschäft ablesen. Vor zwei Jahren hätte das Duell durchaus in der Bundesliga stattfinden können, der BTSV verpasste jedoch den Aufstieg in der Relegation, Ingolstadt stieg aus der Beletage ab. So kam es 2017/2018 nur zum Aufeinandertreffen in der Zweiten Liga: Während sich die Bayern im Mittelfeld platzierten, stiegen die Niedersachsen in die Dritte Liga ab. Der FCI zog in diesem Sommer nach und so spielen am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) beide Clubs als Drittligisten aufeinander.

Braunschweig kann Tabellenführer werden

Beide Teams starteten stark in die Saison - die Eintracht mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen, Ingolstadt mit vier Erfolgen und zwei Remis in den ersten sechs Partien. Anschließend leisteten sich beide einen kleinen Durchhänger, haben sich aber rechtzeitig zum Verfolgerduell wieder berappelt. Braunschweig feierte jüngst mit dem 3:1 in Großaspach den ersten Sieg nach zuvor fünf sieglosen Partien und kletterte auf Platz drei. Die seit fünf Spielen ungeschlagenen Süddeutschen lauern auf Rang fünf. Beide Teams können am Wochenende Tabellenführer werden, die Aussichten für den BTSV sind bei lediglich einem Punkt Rückstand auf Halle und Duisburg allerdings größer als die Ingolstadts (drei Punkte zurück).

Nkansah ersetzt den gelbgesperrten Becker

"Die Stimmung nach dem Sieg war sehr gut, das hat man schon auf der Rückfahrt gemerkt", sagte BTSV-Coach Christian Flüthmann am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Zugleich sprach der Trainer von "einem harten Stück Arbeit". Gegen Ingolstadt will Flüthmann das System nicht verändern: "Wir werden versuchen, unsere Stärken umzusetzen und den Gegner zu bespielen. Wenn wir ins letzte Drittel kommen, wollen wir auch mal Ruhe am Ball und mehr die Kontrolle bekommen, um Chancen zu kreieren."

Bis auf die Langzeitverletzten Bernd Nehrig, Stephan Fürstner und Marcel Engelhardt stehen Flüthmann alle Mann des Kaders zur Verfügung. Der gelbgesperrte Robin Becker wird aller Voraussicht nach von Steffen Nkansah ersetzt: "Er hat gut trainiert und ich bin mir sicher, dass er seine Leistung bringt, wenn er spielt."

