Eintracht Braunschweig bleibt Tabellenletzter - 1:3 gegen Paderborn Stand: 08.10.2023 15:28 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist nach dem 9. Spieltag Tabellenletzter. Die Niedersachsen unterlagen dem SC Paderborn am Sonntag mit 1:3 (1:2) und sind seit sechs Spielen ohne Sieg.

von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Eintracht-Trainer Jens Härtel pennte in den ersten 30 Minuten zweimal in der Defensive und ermöglichte den Gästen zwei schnelle, einfache Tore (11. und 27.). Zwar brachte Innenverteidiger Robert Ivanov die "Löwen" noch vor der Pause zurück (39.). Insgesamt aber reichte es nicht zu einem Punktgewinn, geschweige denn zu einem Dreier - zu uninspiriert waren die Bemühungen über weite Strecken der Partie, zu gering die Durchschlagskraft.

Braunschweig früh in Rückstand

Mit der sechsten Niederlage im neunten Spiel ist die Eintracht nach dem Punktgewinn Osnabrücks in Düsseldorf ganz unten in der Tabelle angelangt. Nach der Länderspielpause geht es für die Braunschweiger zu Aufsteiger SV Elversberg (20. Oktober, 18:30 Uhr, im NDR Livecenter), der am Sonntag bei Holstein Kiel 1:1 spielte.

Zehn Minuten lang passierte im Eintracht-Stadion wenig, dann aber schienen beide Teams in der Partie angekommen zu sein. Den Start machten die Braunschweiger: Johan Gomez köpfte nach einer Ecke knapp am rechten Pfosten vorbei (10.). Im Gegenzug lenkte Ron-Thorben Hoffmann einen Schuss von Florent Muslija zur Ecke - und nach der gingen die Gäste in Führung: Der linke Schienenspieler der Paderborner spielte den Ball flach und scharf an den ersten Pfosten, wo Mattes Hansen Sebastian Griesbeck entwischte und aus kurzer Distanz einschob (11.).

Ivanov trifft für die Eintracht

Die Härtel-Elf brauchte rund zehn Minuten, um sich vom Schock des frühen Rückstands zu erholen, dann wurde Kaan Caliskaner rund 18 Meter vor dem Tor freigespielt, verzog aus zentraler Position aber deutlich (22.). Ansonsten taten sich die Niedersachsen - wie in den vergangenen Wochen so oft - schwer, Chancen zu kreieren. Und hinten verteidigten sie weiter naiv: Raphael Obermair und Adriano Grimaldi spielten auf der rechten Seite einen schönen Doppelpass, wurden von Anton Donkor und Ivanov aber auch nur begleitet. So hatte Obermair keine Probleme, den Ball an Hoffmann vorbei ins kurze Eck zu schieben (27.) - 0:2.

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig: Aktuell zu mutlos und harmlos für die 2. Liga Fünf sieglose Spiele in Folge, mickrige fünf Saisontreffer und magere fünf Punkte auf dem Konto: Was sich beim Vorletzten ändern muss, zeigt unsere Datenanalyse. mehr

Der BTSV benötigte erneut rund zehn Minuten, um sich vom zweiten Rückschlag zu erholen - brachte sich dieses Mal aber direkt zurück in die Partie: Nach einer Ecke drückte Verteidiger Ivanov den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie (39.). Und plötzlich war die Eintracht gut im Spiel: Gomez zog rund zehn Meter vor dem Tor aus leicht spitzem Winkel ab, Jannik Huth im SCP-Tor bekam aber die Fäuste reaktionsschnell an den Ball (45.). So ging es mit einem 1:2 aus Braunschweiger Sicht in die Kabinen.

Grimaldi vergibt für Paderborn, Gomez für die Eintracht

Grimaldi hätte kurz nach Wiederbeginn beinahe den alten Abstand wieder hergestellt: Hansen steckte stark auf den Mittelstürmer durch, freistehend vor Hoffmann setzte er den Ball aber links neben das Tor (48.). Die Niedersachsen drückten die Paderborner in der Folge in die eigene Hälfte und erarbeiteten sich nach einer Serie geblockter und abgefälschter Schüsse mehrere Ecken, wirklich gefährlich aber wurde es zunächst nicht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

In der 64. Minute tauchte Gomez nach einem feinen Caliskaner-Pass plötzlich frei vor Huth auf, schob den Ball aber links vorbei. Es war die beste Phase der Eintracht, für die Florian Krüger zwei Minuten später das Tor per Kopf nur knapp verfehlte.

Paderborn beruhigte das Spiel ab der 70. Minute aber wieder zunehmend, und als Kapitän Jannis Nikolaou nach einer weiteren Ecke nur die Latte traf (83.), Ivanov gegen Max Kruse den Ball vertändelte und der ehemalige HSV-Stürmer Filip Bilbija nach Vorlage von Sirlord Conteh ins leere Tor einschob (90.+6), war die sechste Braunschweiger Pleite der Saison besiegelt.

9.Spieltag, 08.10.2023 13:30 Uhr Braunschweig 1 SC Paderborn 3 Tore: 0: 1 Hansen (11.) 0: 2 Obermair (27.) 1 :2 Ivanov (39.) 1: 3 Bilbija (90. +6)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Wiebe (80. Rittmüller), Griesbeck, Ivanov, Donkor - Krauße, Nikolaou - F. Kaufmann (46. Amyn), Gómez (76. Helgason), F. Krüger (87. Philippe) - Caliskaner (76. Ihorst)

SC Paderborn: J. Huth - M. Schuster (87. D. Kinsombi), To. Müller, Hoffmeier - Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija (77. S. Conteh) - Ansah (64. Kruse), Klaas (64. Bilbija) - Grimaldi (78. Musliu)

Zuschauer: 19003



Weitere Daten zum Spiel R.-T. Hoffmann - Wiebe (80. Rittmüller), Griesbeck, Ivanov, Donkor - Krauße, Nikolaou - F. Kaufmann (46. Amyn), Gómez (76. Helgason), F. Krüger (87. Philippe) - Caliskaner (76. Ihorst)J. Huth - M. Schuster (87. D. Kinsombi), To. Müller, Hoffmeier - Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija (77. S. Conteh) - Ansah (64. Kruse), Klaas (64. Bilbija) - Grimaldi (78. Musliu)19003

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.10.2023 | 16:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga