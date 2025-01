Eintracht-Keeper Johansson spielte gegen Schalke mit gebrochenem Daumen Stand: 21.01.2025 10:47 Uhr Torwart Marko Johansson hat Eintracht Braunschweig mit einem gebrochenen Daumen die Null im Spiel gegen Schalke 04 gehalten. Das gab der Fußball-Zweitligist erst heute bekannt. Der Schwede fällt nun nach einer Operation wochenlang aus.

Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, war ein Eingriff bei dem 26-Jährigen nötig. Die Blessur am Daumen der rechten Hand hatte sich Johansson schon vor dem 0:0 gegen Schalke 04 zugezogen, im Testspiel gegen Energie Cottbus am 11. Januar. So stand auch schon vor dem Rückrundenstart gegen die Königsblauen fest, dass Johanssons Verletzung operativ behandelt werden muss.

Neuzugang Hoffmann durfte nicht auflaufen

Weil Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann aufgrund einer Vereinbarung der Clubs nicht gegen Schalke spielen durfte, biss Johansson aber noch einmal auf die Zähne und stand am vergangenen Sonnabend zwischen den Pfosten.

"Das gemeinsame Vorgehen von Eintracht Braunschweig und Johansson wurde dabei eng von der medizinischen Abteilung begleitet", teilte die Eintracht mit: "Abschließende Untersuchungen am Montag ergaben keine Veränderungen der Verletzung."

Am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) treten die Niedersachsen zum Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg an.

