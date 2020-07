Stand: 18.07.2020 12:22 Uhr

Eintracht Braunschweig: Stürmer dringend gesucht

Trainerwechsel, Abschied des Präsidenten, die Suche nach Verstärkungen: Bei Eintracht Braunschweig ist nach der Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga eine Menge im Fluss. Trainer Marco Antwerpen musste trotz des geschafften Aufstiegs gehen und wurde durch Daniel Meyer ersetzt. Der langjährige Präsident und Aufsichtsratschef Sebastian Ebel erklärte vor zwei Tagen seinen Rücktritt. Und auch die Mannschaft wird in der kommenden Spielzeit wohl ein deutlich verändertes Gesicht haben.

Nkansah und Becker müssen gehen

Die Verträge von Steffen Nkansah und Robin Becker wurden nicht verlängert, obwohl sie "wichtige Bestandteile unserer Mannschaft“ waren, wie Sportchef Peter Vollmann betonte. Er ist sich mit dem neuen Trainer Daniel Meyer einig, dass die Mannschaft eine Auffrischung braucht, um in der Zweiten Liga zu bestehen. "An der einen oder anderen Stelle werden wir nachjustieren", hatte der Coach schon bei seiner Vorstellung betont. In Jannis Nikolaou (Dynamo Dresden) und Michael Schultz (Waldhof Mannheim) stehen bereits zwei Neuzugänge fest.

Es fehlt ein "klassischer Neuner"

Nun konkretisierte er in der "Braunschweiger Zeitung", wo er den größten Handlungsbedarf sieht: im Sturm. "Was uns momentan die größten Bauchschmerzen macht, da bin ich ganz offen, ist der Angriff", sagte Meyer: "Wir können noch so schön Fußball spielen, wenn wir nicht die Jungs haben, die die Bälle über die Linie drücken, wird es kompliziert."

In der Aufstiegssaison war Mittelfeldspieler Martin Kobylanski mit 19 Treffern der mit Abstand beste Torschütze der "Löwen". Die gelernten Stürmer um Nick Proschwitz enttäuschten hingegen weitgehend. Meyer betonte, dass er eine Spielidee mit starkem Zentrum bevorzuge. "Was uns fehlt, ist ein klassischer Neuner", so Meyer. Ein physisch starker Spieler, der Bälle behauptet. "Dieser Typ ist für meine Spielidee wichtig. Und davon brauchen wir eigentlich zwei", unterstrich der Eintracht-Trainer. Marvin Pourié könnte diese Anforderungen erfüllen. Er kehrt nach dem Ende des Leihgeschäfts jedoch erst einmal zurück zum Karlsruher SC.

Meyer: "Stabil durch die Zweite Liga kommen"

Gleichzeitig erklärte Meyer, dass er langfristig denke und dem Team eine Identität geben wolle. Erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit könne er eine endgültige Bewertung des Kaders vornehmen. Klar ist jedoch das Ziel für die kommende Saison, die Mitte September beginnt: "Es steht über allem, dass wir stabil durch die Zweite Liga kommen", so Meyer.

