Eintracht Braunschweig: Präsidentschaftswahl als Weichenstellung Stand: 15.03.2022 11:42 Uhr Bei Eintracht Braunschweig werden am Mittwoch Weichen gestellt. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung bewerben sich Nicole Kumpis und Axel Ditzinger mit ihren jeweiligen Teams um das Präsidentenamt beim Traditionsverein.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Eintracht haben die Mitglieder eine richtige Wahl zwischen zwei Kandidaten. Allein das sei "ein großer Schritt Richtung Demokratisierung", sagte Kumpis und schob hinterher: "Unser Verein wird bald 127 Jahre alt. Und es gab vor mir noch nie eine Frau im Präsidium. Es ist ja schon ein Novum, dass ich die erste Vizepräsidentin in der Geschichte der Eintracht bin."

Vom Vorzeige- zum Chaosclub

Eintracht Braunschweig galt zehn Jahre lang in der Ära des Trainers Torsten Lieberknecht, des Managers Marc Arnold und des Präsidenten Sebastian Ebel als Vorbild für alle strauchelnden Fußball-Traditionsclubs. Die Eintracht stieg von der Dritten Liga bis in die Bundesliga auf, lebte Kontinuität vor und erwirtschaftete Überschüsse in Millionenhöhe.

Dann folgten 2018 der völlig unerwartete Abstieg aus der Zweiten Liga und Turbulenzen, die den Club bis heute durchschütteln. Die Eintracht beschäftigte seitdem sechs Trainer, tätigte 127 Spielertransfers und verbrannte alle finanziellen Rücklagen. Die Spannungen im Verein führten im November zum Knall: Vor allem das Profifußball-Fanlager stimmte mehrheitlich gegen die Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Christoph Bratmann. Dessen Scheitern macht nun die virtuelle Versammlung am Mittwoch nötig.

Bewerberkonzepte unterscheiden sich deutlich

Und die bietet für den Drittligisten in diesem aufgewühlten Zustand eine große Chance. Denn die beiden Bewerber-Konzepte unterscheiden sich erheblich. 14 Abteilungen werden über die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten abstimmen. Darunter 13 aktive und die den Fußball-Profis zugewandte Fan-Abteilung. Diese beide Seiten liegen im Clinch.

Ditzinger will mehr Professionalität

Ditzinger will die über Jahre entstandenen Gräben zuschütten: "Das muss man wieder zusammenbringen. Protest kann auch ein Seismograph für Fehlentwicklungen sein", sagte er der "Bild". Deshalb sucht der Unternehmer gezielt die Unterstützung der Fangruppen, die Bratmann stürzten.

Ditzinger fordert einen "Neuanfang" für die Eintracht und eine stärkere Professionalisierung des Vereins und wehrte sich in der "Braunschweiger Zeitung" gegen den Vorwurf, "dass ich die Eintracht nur mit der Brille des Profifußballs betrachte. Das ist aber nicht so. Ich sehe auch das Vereinsleben sowie die Möglichkeiten in den Abteilungen und was man da entwickeln kann. Aber nur, wenn wir in der Kapitalgesellschaft erfolgreich sind, werden auch alle anderen Abteilungen davon profitieren."

Kumpis hat den Gesamtverein im Blick

Die 48 Jahre alte Kumpis ist dagegen der Meinung, dass es den geforderten Neuanfang im Club längst gegeben hat: Der Aufsichtsrat der Profifußball-Gesellschaft ist neu, der Trainer ist neu, die Mannschaft ist es auch mal wieder. Sie will den Club einen und alle Kräfte zusammenführen. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem gesamten Verein. Wir müssen uns die Sportstätten-Infrastruktur genau anschauen, alle Mitglieder sollen ihren Sport schließlich vernünftig ausüben können", so Kumpis.

Kumpis wäre erst die dritte Präsidentin eines Proficlubs

Ihre Wahl wäre ein weiteres Signal für den Profifußball. Im Januar übernahm Donata Hopfen den Vorsitz der Geschäftsführung bei der Deutschen Fußball Liga. Erst am vergangenen Freitag setzte sich die Sportwissenschaftlerin Silke Sinning gegen den jahrelangen Strippenzieher Rainer Koch bei den Präsidiumswahlen des Deutschen Fußball-Bundes durch. Nun könnte mit Kumpis zumindest einer von 56 Clubs in den drei deutschen Profiligen eine Präsidentin erhalten.

Ein Novum wäre es freilich nicht: 1986 übernahm Gisela Schwerdt für wenige Monate das Amt bei Armina Bielefeld. Von 1988 bis 1992 war Liselotte Knecht Präsidentin bei 1860 München.

