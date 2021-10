Eintracht Braunschweig: (Fast) volle Hütte gegen BVB II möglich Stand: 13.10.2021 14:05 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig empfängt am Sonnabend die U23 von Borussia Dortmund. Bis zu 20.298 Zuschauer dürfen im Eintracht-Stadion dabei sein - es gilt ein Mix aus 3G und 2G. Der NDR überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de.

Die Zuschauer im Stadion dürften gegen den Tabellenzweiten weitgehend die Startelf erwarten, die BTSV-Coach Michael Schiele auch in den Partien vor der Länderspielpause aufs Feld geschickt hatte. Im jüngsten Test gegen den HSV II (2:1) drängte sich kaum einer der eingesetzten Profis auf. Auch Probespieler Hans Anapak hat seine einwöchige Chance bei den Niedersachsen nicht nutzen können: "Wir haben aktuell kein konkretes Interesse, ihn zu verpflichten", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann der "Braunschweiger Zeitung".

Gegen den HSV konnten Benjamin Girth und Martin Kobylanski trotz ihrer Tore ebenfalls nicht vollends überzeugen. Für Girth war es aber ohnehin wichtiger, "nach meiner Verletzung mal Spielzeit über 90 Minuten erhalten habe, um wieder in Rhythmus zu kommen". Lob gab es von Trainer Schiele für Neuzugang Philipp Strompf, der seit Ende August bei den "Löwen" ist und bislang erst zu zwei Kurzeinsätzen kam. "Er hat es in der ersten Hälfte ordentlich gemacht, defensiv wie bei den offensiven Standards", sagte Schiele über den 23-Jährigen, der in Abwesenheit von Briasn Behrendt und Michael Schultz den Abwehrchef gab.

Pena Zauner heiß auf seinen Jugend-Club

Strompf dürfte gegen den BVB II dennoch zurück ins zweite Glied rücken - im Gegensatz möglicherweise zu Enrique Pena Zauner. Der 21-Jährige trifft auf den Club, für den er zwischen 2017 und 2019 spielte und mit dem er deutscher A-Juniorenmeister wurde. "Es gibt immer noch einmal einen Extra-Schub, wenn man gegen den Ex-Club spielt. Einige Jungs aus der BVB-Mannschaft kenne ich noch aus meiner Zeit in der Dortmunder Jugend", sagte Pena Zauner.

Der Sohn eines venezonalischen Vaters und einer deutschen Mutter träumt davon, eines Tages für die Nationalmannschaft Venezuelas aufzulaufen. Elf U20-Einsätze hat er bereits absolviert. "Für die A-Nationalmannschaft muss ich noch konstanter gute Leistungen bringen", sagte Pena Zauner. So wie bei seinen starken Auftritten in Braunschweig Ende August, als er in seinen ersten drei Spielen zwei Tore erzielte.

"Guter und intensiver" Austausch mit der Fanszene

Im Stadion dürfen am Sonnabend ungeimpfte und getestete Besucher lediglich in die Nordkurve und in den Gästebereich, wo Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten. Die Entscheidung für die Mischung aus 3G und 2G sei nach einem "guten und intensiven" Austausch mit der Fanszene erfolgt, so Wolfram Benz von der Eintracht-Geschäftsführung: "Wir freuen uns sehr, dass wir nach vielen Monaten der Einschränkungen damit einen großen Schritt zurück in Richtung Normalität machen können und somit dem Stadionerlebnis, wie wir es alle kennen und lieben, wieder ein erhebliches Stück näherkommen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.10.2021 | 14:00 Uhr