Eintracht Braunschweig: Ein letzter Schritt fehlt noch Stand: 19.05.2023 11:05 Uhr Eintracht Braunschweig kann am Sonnabend den Zweitliga-Klassenerhalt perfekt machen. Dafür müssen die Niedersachsen gegen Jahn Regensburg mehr Punkte holen als Arminia Bielefeld in der zeitgleich stattfindenden Partie gegen den SC Paderborn.

Saison-Schlussphase - Zeit für Rechenspiele: Direkt kann Eintracht Braunschweig nicht mehr aus der zweiten Fußball-Bundesliga absteigen. Bei lediglich drei Punkten Vorsprung auf den Tabellen-16. Arminia Bielefeld ist das Abrutschen auf den Relegationsplatz aber noch möglich.

Vielleicht haben sich alle Rechenspiele jedoch bereits am Sonnabend nach der Partie gegen Jahn Regensburg (Anstoß: 13 Uhr, im NDR Livecenter) erledigt. Sollte die Eintracht mehr Punkte holen als die Arminia, die zeitgleich gegen Paderborn antritt, wäre der Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag perfekt.

Gewinnen beide Teams ihre Partien, können die Braunschweiger noch auf den Klassenerhalt "auf dem Sofa" hoffen: Dieser stünde fest, wenn der 1. FC Nürnberg am Sonntag gegen Hansa Rostock verliert.

Eintracht-Trainer Schiele: "Müssen unsere Aufgabe erledigen"

Viele Wenn-dann-Konstellationen, die Eintracht-Trainer Michael Schiele ausblenden will. "Wir müssen unsere Aufgabe erledigen", betonte der Coach: "Auf der Anzeigetafel werden keine Ergebnisse aus den anderen Duellen erscheinen. Trotzdem kann man es auf den Zuschauerrängen nicht vermeiden. Wir werden uns auf der Bank und auf dem Feld aber auf uns und unser Spiel konzentrieren."

Wesentlich simpler ist die Ausgangslage für Braunschweigs Gegner. Regensburg muss seine beiden letzten Spiele gewinnen und auf zwei Bielefelder Niederlagen hoffen, damit es noch für die Relegation reicht - schwer vorstellbar nach den Leistungen in der Rückrunde und dem jüngsten Auftritt beim 1:5 gegen den HSV.

Bei Klassenerhalt bleibt Torjäger Ujah

Trotzdem glaubt Schiele nicht an eine leichte Aufgabe: "So lange es rechnerisch möglich ist, wird der Jahn alles dransetzen, um in der Liga zu bleiben."

Die Chancen sind jedoch minimal. Viel besser stehen die der Eintracht: Und die hofft, am Samstagnachmittag vor ausverkauftem Haus den Verbleib in der Zweiten Liga feiern zu können.

Damit würde sich auch eine wichtige Personalie für die kommende Saison klären: Torjäger Anthony Ujah bestätigte zuletzt, dass sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert, wenn Braunschweig den Klassenerhalt schaffen sollte.

Mögliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: R. Hoffmann - Decarli, Benkovic, Behrendt - Multhaup, Wiebe, Nikolaou, Donkor - Lauberbach, Ujah, Pherai

Jahn Regensburg: Urbig - Saller, Elvedi, Kennedy, Guwara - Viet, Gimber - Singh, Mees - Owusu, Caliskaner

