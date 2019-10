Stand: 18.10.2019 14:32 Uhr

Eintracht Braunschweig: Ein Remis als Mutmacher

Das Gefühl, nach dem Schlusspfiff die Hände nach oben recken und den Gewinn von drei Punkten feiern zu dürfen, haben die Spieler des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig schon länger nicht gehabt. Dies war zuletzt am 1. September der Fall, als ein 2:1 beim KFC Uerdingen gelang. Aus den danach folgenden vier Spielen holten die "Löwen" nur noch zwei Punkte. Doch ausgerechnet ein Remis in einem Testspiel sorgt nun für neue Zuversicht für das Topduell gegen Tabellenführer SpVgg Unterhaching, der am Sonnabend um 14 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) beim Tabellendritten zu Gast ist. Der Braunschweiger Mutmacher gelang gegen Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV, dem die Niedersachsen ein 2:2 abrangen.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Bis auf Nehrig und Fürstner alle Profis fit

"Es war für das ganze Team förderlich, gegen einen Gegner zu spielen, der besser ist als wir. Dadurch werden wir mehr gefordert. In solchen Spielen geht jeder an seine Grenzen, da kann man sich nur weiterentwickeln, und das ist genau das Richtige für uns", sagte Innenverteidiger Robin Ziegele. Auch Trainer Christian Flüthmann sprach auf der Pressekonferenz am Freitag von einem "sehr guten Test" und freute sich darüber, dass bis auf die Langzeitverletzten Bernd Nehrig und Stephan Fürstner "alle Mann fit sind". Auch Manuel Schwenk habe seine Bronchitis auskuriert und sei wieder an Bord.

Flüthmann: Aussicht auf Tabellenführung motiviert

Dass sein Team seit fast sieben Wochen auf einen Sieg wartet, stört Flüthmann nicht: "Trotz der vier sieglosen Spiele sind alle Spieler motiviert. Die Jungs versuchen alles umzusetzen. Wenn man sich die Art und Weise anschaut, dann sind wir auf einem richtig guten Weg." Der BTSV-Coach blickte zuversichtlich nach vorn: "Natürlich ist es eine große Motivation, dass wir wieder oben stehen können, wenn wir Unterhaching schlagen."

