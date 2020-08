Stand: 03.08.2020 15:52 Uhr

Eintracht Braunschweig: Aufbruch in eine neue Ära?

Zu viele Menschen an einem Ort sind in Corona-Zeiten ein Problem - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will aber auch aus sportlichen Gründen sein Team bis zum Saisonbeginn noch verkleinern. Weil sich die Niedersachsen vor allem im Angriff noch verstärken wollen, muss noch der eine oder andere Spieler gehen. Bis es soweit ist, steht dem neuen Chefcoach Daniel Meyer ein "XXL-Kader" zur Verfügung, zum Start in die Vorbereitung am Montag waren 28 Akteure, darunter sechs Neuzugänge auf dem Platz. Zudem gaben die "Löwen" bekannt, dass das 18 Jahre alte Mittelfeld-Talent Matthias Heiland ab sofort fester Bestandteil der Profimannschaft sein wird.

Wird Pfitzner Nachwuchs-Coach?

In Sachen Abgänge erwartet Sportdirektor Peter Vollmann jedoch keine schnellen Entscheidungen, da sich Meyer erst einmal einen Überblick über sein Team verschaffen will.

Alle potenziellen Streichkandidaten haben noch laufende Verträge. Anders sieht das bei Marc Pfitzner aus. Der Vertrag des 35 Jahre alten gebürtigen Braunschweigers, der nahezu seine gesamte Karriere bei der Eintracht verbracht hat, ist ausgelaufen. Meyer und Vollmann planen nicht mit dem Routinier, dem allerdings ein Angebot als Nachwuchscoach vorliegt.

Das Saisonziel der Braunschweiger ist neben dem Klassenerhalt Erlebnis- statt Ergebnisfußball. Zudem hofft Meyer, eine Philosohie zu entwickeln, "die uns über einen längeren Zeitraum wieder trägt, wie es in der Ära Lieberknecht schon mal der Fall war".

Stickroth neuer Co-Trainer

Neu im Trainer-Team ist Thomas Stickroth. Der 55 Jahre alte Ex-Bundesligaprofi wird neuer Meyer-Assistent. Stickroth, der in Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben hat, arbeitete zuletzt unter Jens Keller als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg. 2014/2015 war er Mentalcoach beim FC St. Pauli.

