Stand: 10.09.2020 14:42 Uhr

Einigung auf Gehaltsverzicht bei Werder Bremen

Rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel der Saison haben sich die Profis von Werder Bremen mit dem Club auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. Geschäftsführer Frank Baumann sprach von "einer guten Lösung" und einem "signifikanten Beitrag", den die Spieler in der weiterhin schwierigen Lage des Clubs leisten würden. Gleichzeitig teilten die Bremer lediglich mit, dass über die Höhe des Gehaltsverzichts sowie den zeitlichen Umfang Stillschweigen vereinbart worden sei.

Mannschaft macht eigenen Vorschlag

Die Verhandlungen hatten zuletzt hohe Wellen geschlagen, weil sich der Verein und die Spieler zunächst nicht hatten einigen können. Nun sei die Mannschaft nach einer internen Abstimmung mit einem eigenen Vorschlag auf die Verantwortlichen zugegangen. "Auf diesen konnten wir uns verständigen", erklärte Baumann. "Neben der Geschäftsleitung und dem Trainerteam, die ebenfalls verzichten, setzen auch die Spieler mit dem Gehaltsverzicht ein wichtiges Zeichen."

Moisander: "Unser Teil, Werder zu helfen"

Niklas Moisander war als Kapitän in der vergangenen Saison Werders Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. "Bei so einer Entscheidung geht es auch darum, jeden einzelnen Spieler mitzunehmen, daher war der Entscheidungsprozess, auch aufgrund der Länderspielabstellungen, nicht ganz so leicht", sagte der 34-jährige Finne. Die Geschäftsleitung habe allerdings in den Gesprächen deutlich gemacht, wie es um Werders Finanzen in der Corona-Pandemie bestellt ist. Der Gehaltsverzicht sei "unser Teil, um Werder Bremen zu helfen".

Baumann zeigte sich zufrieden und verdeutlichte, was alles an dieser Entscheidung hängt: "Das ist ein positives Signal, das auch in den Gesprächen mit Banken und Kreditgebern eine Rolle spielen wird." Die nächsten Aufgaben für den Club zur Bewältigung der Pandemie warten also bereits.

