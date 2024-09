Dynamo Kiew bestreitet Europa-League-Spiele im Volksparkstadion

Stand: 04.09.2024 08:51 Uhr

Das Volksparkstadion des Fußball-Zweitligisten HSV wird auch in dieser Saison Austragungsort internationaler Spiele sein. Wegen des Krieges in der Ukraine wird Dynamo Kiew mindestens vier Heimpartien in der Europa League in Hamburg bestreiten.