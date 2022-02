Durchatmen in Wolfsburg - VfL gewinnt mit 4:1 gegen Fürth Stand: 06.02.2022 19:32 Uhr Mit Rückkehrer Max Kruse im Angriff hat der VfL Wolfsburg nach elf sieglosen Pflichtspielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Für Glanz sorgte beim 4:1-Sieg (1:1) gegen Greuther Fürth allerdings der erst 19-jährige Aster Vranckx, der doppelt traf.

von Tom Gerntke

Insgesamt reichte den Niedersachsen am Sonntag eine durchwachsene Leistung zum 200. Heimsieg in der Bundesliga. Damit ziehen die "Wölfe" an Hannover 96 vorbei auf Platz 15 der ewigen Bundesliga-Tabelle und sind nun die Nummer eins in Niedersachsen.

Wolfsburg zeigte über die gesamte Spielzeit eine kämpferisch ansprechende Leistung, der Doppelpack von Vranckx und zwei abgefälschte Treffer sicherten dem VfL am Ende drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dass der Erfolg etwas glücklich zustande kam, war den Verantwortlichen an diesem Abend egal. "Ich hätte heute auch einen knappen Sieg genommen", so Florian Kohfeldt nach der Partie im NDR Interview: "Ich freue mich einfach für die Mannschaft und den gesamten VfL." Unter dem Strich stehen der siebte Saisonsieg und der Sprung auf Platz zwölf.

Wolfsburg mit Bilderbuch-Start

Gleich zwei Neuzugänge präsentierte Trainer Kohfeldt in seiner Startformation - Hoffnungsträger Kruse begann auf der 10er-Position hinter Neu-Stürmer Jonas Wind. Und dass frisches Blut einer verunsicherten Mannschaft häufig gut tun kann, zeigte sich von Beginn an. Wolfsburg agierte zielstrebig und belohnte sich schon nach sieben Minuten mit dem Führungstreffer. Nach gutem Zuspiel von Kruse landete der abgefälschte Schuss von Renato Steffen zunächst am linken Pfosten, den Abpraller drückte Vranckx über die Linie (7.). Für den Belgier war es der Premieren-Treffer in der Bundesliga, für die "Wölfe" das erste Tor seit 406 Minuten.

Der VfL wirkte im Spielaufbau stabiler als in den vergangenen Wochen, Kruse sortierte immer wieder lautstark seine Mitspieler. Vorne verpasste Vranckx per Kopfball den nächsten Treffer (28.), hinten rettete Koen Casteels per Blitz-Reflex gegen den Schuss von Jamie Leweling (31.). Chancenlos war Casteels dann aber eine knappe Viertelstunde später gegen Branimir Hrgota. Der Kölner Keller hatte ein Foulspiel von Sebastian Bornauw an Jeremy Dudziak erkannt - Schiedsrichter Martin Petersen entschied zu Recht auf Strafstoß und Hrgota traf aus elf Metern zum verdienten Ausgleich für die Gäste (44.).

Erst verpasst Kruse, dann trifft Vranckx

Die zweite Hälfte begann wie die erste: mit einem VfL-Tor von Vranckx. Kruse hatte 40 Sekunden zuvor noch aus sechs Metern freistehend vergeben (48.), Vranckx machte es dann mit seinem Fernschuss besser. Fürths Keeper Sascha Burchert war ohne erkennbaren Grund aus seinem Tor geeilt, hatte den Ball direkt vor die Füße des Belgiers gefaustet und Vranckx traf erneut (49.). Danach war die Partie ausgeglichen und so brachte ein Freistoß die Vorentscheidung: Maximilian Arnold traf aus 25 Metern - unter Mithilfe von Leweling, der den Ball unhaltbar abfälschte (70.).

Das Glück war auf Seiten der Wolfsburger. Das zeigte sich auch fünf Minuten später. Maximilian Philipp traf nach seiner Einwechslung zum 4:1 - wieder war der Ball abgefälscht, wieder jubelten die 500 Fans in der Arena (75.). Fürth hatte in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzten, Wolfsburg verwaltete den Vorsprung.

21.Spieltag, 06.02.2022 17:30 Uhr VfL Wolfsburg 4 Greuther Fürth 1 Tore: 1 :0 Vranckx (7.) 1: 1 Hrgota (44., Foulelfmeter) 2 :1 Vranckx (49.) 3 :1 Arnold (70.) 4 :1 M. Philipp (75.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks (85. van de Ven) - Baku, Arnold, Gerhardt (65. M. Philipp), Steffen (65. Roussillon) - Vranckx, Kruse (83. L. Waldschmidt) - Wind (65. Bialek)

Greuther Fürth: Burchert - Asta, Griesbeck, Viergever, Willems (79. G.-L. Itter) - Christiansen (71. Raschl) - Seguin, T. Tillman (85. Green) - Dudziak (71. Nielsen) - Leweling, Hrgota (79. Abiama)

Zuschauer: 500



