Drochtersen/Assel oder Meppen - wer zieht in den DFB-Pokal ein? Drittligaabsteiger SV Meppen oder Regionalligist SV Drochtersen/Assel - der Sieger des niedersächsischen Fußball-Landespokalfinales qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Der NDR zeigt das Endspiel am Sonnabend im webexklusiven Livestream.

Rekordmeister Bayern München war bei beiden schon zu Gast. Beim SV Meppen in der Saison 1999/2000 (1:4), beim Regionalligisten Drochtersen/Assel im August 2018. Damals unterlag der klare Außenseiter dem Star-Ensemble von der Isar nach großem Kampf nur mit 0:1. Für einen der beiden norddeutschen Clubs wird am Sonnabend im Eilenriedestadion in Hannover der Traum von einem weiteren Pokalduell mit dem FCB oder einem anderen Top-Club platzen, beim anderen wird sich die Hoffnung genau darauf nochmals gewaltig steigern. In 90 oder 120 Minuten oder womöglich erst nach Elfmeterschießen entscheidet sich, wer als einer von 64 Clubs aus ganz Deutschland an der ersten Runde im DFB-Pokal teilnehmen darf.

Das Endspiel im niedersächsischen Landespokal, das ohne Publikum ausgetragen wird. findet im Rahmen des Finaltages der Amateure statt. Anpfiff ist um 15 Uhr, der NDR zeigt das Duell zwischen Drochtersen/Assel und Meppen webexklusiv im Livecenter.

Vor zwei Jahren setzte sich D/A gegen den SVM durch

Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des Endspiels von 2019. Damals hatte sich D/A im Kehdinger Stadion in Drochtersen mit 1:0 gegen Meppen durchgesetzt. Es war der dritte Titelgewinn nach 2016 (2:0 beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder) und 2018 (5:1 gegen SSV Jeddeloh II). Meppen war bisher einmal im NFV-Pokal erfolgreich, 1999 gab es im Finale auf eigenem Platz einen 2:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig.

Meppen im Halbfinale sehr souverän

Drochtersen/Assel und Meppen haben auf unterschiedliche Weise das Endspiel erreicht. Während sich D/A im Halbfinale beim VfV Borussia 06 Hildesheim nach einem 1:1 nach Verlängerung erst im Elfmeterschießen mit 4:2 durchsetzen konnte, zog der SVM wenige Tage nach dem Abstieg aus der Drittklassigkeit durch ein souveränes 4:0 beim Regionalligisten VfB Oldenburg ins Finale ein. "Die große Enttäuschung des Abstiegs konnten wir heute ausblenden. Wir haben die nötige Leistung gegen eine starke Regionalligamannschaft abgerufen. Das alles ist kein Grund euphorisch zu sein. Wir haben das Finale erreicht, das ist wichtig", sagte SVM-Trainer Rico Schmitt nach der Partie. Wirklich erreicht ist damit noch nichts - das schwang in diesen Worten mit. Meppen will mehr, Drochtersen/Assel selbstredend auch. Einer kommt durch und darf mit noch mehr Berechtigung vom großen Los träumen.

