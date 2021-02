Drittligist Hansa Rostock verlängert mit Trainer Härtel Stand: 18.02.2021 12:40 Uhr Jens Härtel hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock um ein Jahr verlängert. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

"Die Entscheidung ist mir nicht schwergefallen, denn ich fühle mich hier in Rostock sehr wohl und es macht mir unheimlich viel Spaß, mit der Mannschaft und in diesem Verein zu arbeiten", sagte Härtel, für den die Spielzeit 2021/2022 die vierte als Cheftrainer der Mecklenburger sein wird.

Pieckenhagen: "Logische Konsequenz der guten Arbeit"

"Die Verlängerung des Vertrages ist die logische Konsequenz aus der guten Arbeit, die Jens Härtel in den vergangenen zwei Jahren bei Hansa Rostock geleistet hat", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "Es ist ihm gelungen, unsere Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihr eine Handschrift zu verleihen. Oberstes Ziel ist es nun, diesen bislang erfolgreichen Weg gemeinsam weiter fortzuführen."

Der soll die Rostocker wenn möglich zurück in die Zweite Liga führen. Zurzeit liegt Hansa als Tabellendritter gut im Rennen und ist in diesem Kalenderjahr bislang noch ungeschlagen. Nächster Zwischenstopp bei der Mission Wiederaufstieg ist am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.02.2021 | 13:25 Uhr