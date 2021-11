Drittliga-Topspiel: Magdeburg - Eintracht Braunschweig live im NDR

Eintracht Braunschweig: Mitspielen statt mauern in Magdeburg Stand: 25.11.2021 15:56 Uhr Erster gegen Vierter: Mit dem Gastspiel von Eintracht Braunschweig beim Spitzenreiter FC Magdeburg steht das Topspiel der Dritten Liga an. Der NDR überträgt am Sonnabend live.

"Es kommen noch schwere und harte Wochen bis Weihnachten auf uns zu", sagte Eintracht-Trainer Michael Schiele. Eine der schwersten Aufgaben wartet am Wochenende auf die Niedersachsen - mit der Auwärtspartie in Magdeburg (Sonnabend, 14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de).

"Magdeburg ist ein Top-Team, das zu Recht oben steht. Sie haben eine Menge Torgefahr in ihren Reihen." Braunschweigs Trainer Michael Schiele

Mitspielen statt mauern lautet die Devise für den Coach. "Wir dürfen ihnen auf keinen Fall über 90 Minuten den Ball geben. Sie entfachen sonst einen Druck, dem du über die volle Spielzeit nicht standhalten kannst", sagte Schiele.

Wie hat Magdeburg die Quarantäne weggesteckt?

Allerdings stellt sich bei den Magdeburgern die Frage, wie sie die jüngste Corona-Quarantäne weggesteckt haben. Am vergangenen Mittwoch hatte der Drittliga-Spitzenreiter gleich 13 Corona-Fälle im Team sowie Trainer- und Betreuerstab. Die komplette Mannschaft ging in Quarantäne, die Auswärtspartie in Zwickau fiel aus. Seit Montag sind die frei getesteten Magdeburger wieder im Training, seit Dienstag erhalten die Profis sowie Trainer des Tabellenführers zudem Booster-Impfungen.

2G-Regel in FCM-Stadion

Im FCM-Stadion wird die 2G-Regel gelten, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Für Kinder unter 18 Jahren gelten die Regeln nicht. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes gilt Maskenpflicht. Wie die Braunschweiger am Donnerstag mitteilten, können Eintracht-Fans erworbene Tickets bis Freitag (18 Uhr) im Fanshop zurückgeben.

Wie viele "Löwen"-Anhänger letztlich in Magdeburg sein werden, ist fraglich. Schiele schaut naturgemäß eher aufs Sportliche und nimmt seinem Team den Druck. "Natürlich ist ein Sieg in einem Spitzenspiel schön, aber man sieht auch, dass eine gewisse Konstanz bedeutend ist", sagte der Eintracht-Coach. "Es ist grundsätzlich egal, ob du die wichtigen Punkte gegen die oberen oder unteren Teams holst."

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Magdeburg: Reimann - Rorig, Knost, Burger, Bell Bell - Müller, Krempicki, Condé - Ceka, Atik - Schuler

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Multhaup, Behrendt, Schultz, Schlüter - Nikolaou - Krauße, Consbruch - Henning - Lauberbach, Kobylanski

