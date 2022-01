Stand: 17.01.2022 14:53 Uhr Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse leiht Schweizer Talent aus

Fußball-Drittligist TSV Havelse hat sich für die restliche Saison verstärkt. Vom FC Basel wechselt der 21 Jahre alte Leonardo Gubinelli auf Leihbasis zum Liga-Schlusslicht. Der ehemalige U20-Nationalspieler der Schweiz lief in der aktuellen Saison als Kapitän für die U21 des FC Basel auf. In der aktuellen Saison kam er in 15 Spielen der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Spielklasse, zum Einsatz und konnte dabei ein Tor erzielen und drei weitere vorbereiten.