Dritte Pleite in Folge: Ratlosigkeit bei Holstein Kiel Stand: 05.03.2022 12:42 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss sich nach drei Niederlagen in Folge wieder mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Nach dem spektakulären 3:4 gegen den SC Paderborn herrscht an der Förde aber ein Stück weit Ratlosigkeit.

"Das war ein verrückter Spielverlauf. Plötzlich steht es 4:1 für den Gegner - und du weißt nicht so richtig, warum", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Freitagabend nach der Paderborn-Niederlage. Ihm standen die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. "Die erste Halbzeit war mehr als ordentlich. Doch nach dem 1:4 war es ein komplett anderes Spiel", fasste Rapp die Gefühlslage bei den "Störchen" treffend zusammen. "Beim Gegner war gefühlt jede Chance ein Tor. Wir haben die Gegentore zu einfach zugelassen", ergänzte der 42-Jährige.

AUDIO: Holstein-Trainer Rapp: "Ein verrücktes Spiel" (4 Min) Holstein-Trainer Rapp: "Ein verrücktes Spiel" (4 Min)

Nach drei Partien hintereinander ohne Punktgewinn beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz im Kampf um die Klasse zwar noch sechs Punkte. Aber der Auftritt der Holsteiner ließ viele der 9.174 Zuschauer und auch die Verantwortlichen etwas ratlos zurück.

"Die Sorgen sind genauso groß, wie vor drei Wochen, als wir eine Serie hatten und nicht verloren haben." Trainer Marcel Rapp

Dabei hatte Rapp vor dem Spiel alles versucht, um der Mannschaft neue Impulse zu geben. Auf sechs Positionen veränderte er die Startelf der Kieler. Erstmals unter Rapp stand Fiete Arp in der Anfangsformation der "Störche". Der Stürmer dankte es dem Trainer prompt mit einem Tor, konnte sich darüber aber nur bedingt freuen: "Für mich ist mein Tor nur ein kleiner Trost. Wenn man Zuhause vier Tore kassiert, tut das weh", sagte Arp, der zudem zwei weitere klare Torchancen ausließ.

Weitere Informationen 3:4 - Holstein Kiel verliert Torspektakel gegen SC Paderborn Die "Störche" mussten sich in einem packenden Fußballspiel mit zahlreichen Abwehrfehlern am Ende verdient geschlagen geben. mehr

Der 22-Jährige legte anschließend den Finger in die Wunde: "Es ist nicht das erste Mal, dass wir vermeintlich gut im Spiel sind, aber in Rückstand geraten. Wir haben schon so oft Moral zeigen müssen, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist."

"Unser Spiel ist fehlerhaft, defensiv und offensiv. Wir müssen uns straffen und stark verbessern." Sportchef Uwe Stöver

Ein klarer Verweis auf zu viele leichtfertige Fehler im Spiel der Schleswig-Holsteiner, die vom Gegner oft eiskalt ausgenutzt und bestraft werden. "Unser Spiel ist fehlerhaft, defensiv und offensiv", zürnte Sportchef Uwe Stöver. "Wir müssen uns straffen und stark verbessern."

Hat Holstein Kiel die Nerven für den Abstiegskampf?

Die Eile ist begründet. Denn die Anspannung wird in den kommenden Wochen nicht geringer werden für die Schleswig-Holsteiner. Wobei die Frage im Raum steht: Hält das Nervenkostüm von Holstein Kiel dem Abstiegskampf stand? Eine erste Antwort darauf wird die Partie am nächsten Sonnabend zeigen, wenn die Kieler im Ostseestadion bei Hansa Rostock gastieren.

Rapp für Hansa-Spiel zuversichtlich

Ein echtes Abstiegsduell, für dass Rapp sein Team nach dessen Aufholjagd gegen Paderborn gut gerüstet sieht: "Hintenraus haben wir es über den Kampf auch besser gemacht. Da müssen wir den Ansatz finden - und dann bin ich auch guter Dinge, dass es in Rostock mit einem Dreier klappt."

Nach dem Spiel in Rostock wartet vor heimischer Kulisse mit dem FC Ingolstadt das nächste Kellerkind auf die "Störche". Wichtige Partien, die darüber entscheiden werden, ob die Kieler noch einmal tiefer in den Abstiegsstrudel geraten oder rechtzeitig Antworten für ihr Spiel finden werden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.03.2022 | 22:50 Uhr