Stand: 07.03.2019 10:53 Uhr

VfL Osnabrück - Zwickau: Brückentag mit Enochs

Wenn Drittligist VfL Osnabrück am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) den FSV Zwickau zu Gast hat, dann wird sich das Augenmerk vieler Stadionbesucher auch auf den Gäste-Trainer richten. Denn in Joe Enochs steht nicht irgendjemand an der Seitenlinie, sondern eine VfL-Legende: Der US-Amerikaner war 22 Jahre lang als Profi, Trainer und Nachwuchsmanager bei den Lila-Weißen tätig, ehe er im Oktober 2017 entlassen wurde. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist. Das würde mir auch keiner glauben - bei alldem, was ich mit dem VfL erlebt habe", gab der 47-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu.

Mögliche Aufstellung VfL Osnabrück





















Enochs: "Es wird ein komisches Gefühl sein"

Enochs ist mit 376 Pflichtspiel-Einsätzen Rekordmann der Osnabrücker und zudem eng befreundet mit seinem Nachfolger auf der VfL-Trainerbank, Daniel Thioune. Mit ihm stand er einst auch gemeinsam auf dem Platz. Nach dem ersten Aufeinandertreffen in der Hinrunde (1:0 für den VfL) kehrt Enochs nun erstmals an die Bremer Brücke zurück: "Es wird ganz bestimmt ein komisches Gefühl sein - wie genau es sein wird, kann ich erst am Sonnabend sagen. Aber überwältigen lassen von diesem Gefühl werde ich mich nicht. Im Mittelpunkt steht ein ganz wichtiges Spiel, in dem beide Mannschaften die drei Punkte dringend brauchen."

Viele angeschlagene VfL-Spieler

Die Favoritenrolle ist klar verteilt - es trifft der Spitzenreiter auf eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet. Doch die Zwickauer haben jüngst sowohl gegen den Tabellenzweiten Karlsruhe gepunktet als auch auf dem Kaiserslauterer Betzenberg bestanden (beide Male 1:1) - der VfL sollte also gewarnt sein. Zumal er vor einem Monat das bislang letzte Duell mit einem Kellerkind im eigenen Stadion verlor (0:2 gegen Großaspach).

Trainer Thioune hat zudem personelle Sorgen: Konstantin Engel fehlt gelbgesperrt. Zudem setzten Marc Heider (grippaler Infekt), Benjamin Girth (Verdacht auf Gehirnerschütterung), Bashkim Ajdini (muskuläre Probleme) und Alexander Riemann (Kniebeschwerden) mit dem Mannschaftstraining aus. So dürfte Top-Scorer Marcos Alvarez (neun Treffer, fünf Vorlagen) nach drei Spielen von der Bank wohl in der Startelf stehen. In Etienne Amenyido und Anas Ouahim gibt es weitere Alternativen für die Offensive.

