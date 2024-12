Acht Spiele ohne Sieg - VfL Osnabrück weiter auf Abstiegskurs Stand: 08.12.2024 21:40 Uhr Der VfL Osnabrück taumelt weiter dem Abstiegs aus der Dritten Liga entgegen. Am Sonntag verlor der Tabellenletzte aus Niedersachsen bei Viktoria Köln mit 0:2 (0:1).

von Matthias Heidrich

Für die Mannschaft von Trainer Pit Reimers war es das achte Spiel in Folge ohne Sieg. Zuletzt jubeln durften die Osnabrücker Anfang Oktober, als ein Heimsieg gegen den VfB Stuttgart II gelang. Der Abstand aufs rettende Ufer beträgt acht Punkte für den VfL, der in Köln kein schlechtes Spiel machte, am Ende aber offensiv zu wenig Durchschlagskraft entwickelte.

Reimers: "Art und Weise der Niederlage sehr bitter"

Die VfL-Fans skandierten "Absteiger", als Reimers und sein Team in die Kurve gingen. "Das tut natürlich weh", sagte der Trainer im NDR Interview. "Wie viele Menschen heute wieder hier waren und uns unterstützt haben, ist grandios. Wie es momentan läuft, haben die auch nicht verdient." Reimers stellte sich aber auch vor sein Team. "Wir werden uns wieder schütteln, aber die Art und Weise der Niederlage heute ist schon sehr bitter."

Handelfmeter gegen Osnabrück

Die erste Hälfte hätte aus Sicht der Osnabrücker kaum bitterer laufen können. Die Niedersachsen zeigte eine engagierte Leistung, waren zweikampfstärker und ballsicherer. Erik Engelhardt (8.) verpasste eine gute Einschussmöglichkeit. Viktoria fand offensiv kaum statt - bis zur 23. Minute. Ley Tyger Lobinger war über links durch und seine Hereingabe traf Kofi Amoako an der Hand - Schiedsrichter Daniel Bartnitzki (Erfurt) entschied auf Handelfmeter und Lobinger traf selbst zum 1:0 für die Gastgeber (24.). Die Partie war mit dem ersten Torschuss der Kölner auf den Kopf gestellt.

VfL-Torwart Jonsson mit fatalem Fehlpass

Nach dem Seitenwechsel bot sich allerdings ein anderes Bild. Nun war Köln auch wirklich am Drücker und der VfL baute ab. Der Tiefpunkt aus Sicht der Niedersachsen war die 54. Minute. Torwart Lukas Jonsson spielte einen kapitalen Fehlpass, genau in die Füße von Lobinger. Der legte allein vor dem Tor quer auf den einschussbereiten Semih Güler, doch Osnabrücks Dave Gnaase grätschte in höchster Not dazwischen und markierte per Eigentor das 2:0 für Viktoria.

Der gebeutelte VfL bäumte sich in der Folge noch einmal auf, machte Druck. Doch Ba-Muaka Simakala scheiterte aus kurzer Distanz an Viktoria-Schlussmann Dudu (80.). Um das Ruder entscheidend herumzureißen, war das unterm dem Strich aber zu wenig.

17.Spieltag, 08.12.2024 19:30 Uhr Viktoria Köln 2 VfL Osnabrück 0 Tore: 1 :0 Lobinger (24., Handelfmeter) 2 :0 Gnaase (54., Eigentor)

Viktoria Köln: Dudu - Handle, L. Dietz, Greger, May (85. Schulz) - Lofolomo, F. Engelhardt (88. Fritz) - Henning, S. El Mala (71. Sticker) - Lobinger, Güler (71. Vrenezi)

VfL Osnabrück: Jonsson - Ajdini, Gyamfi, Karademir, Wiemann - Gnaase, Amoako (60. Simakala) - Kayo (60. Zwarts), Wulff (60. Tesche), Niehoff (85. Kehl) - E. Engelhardt (76. Ma. Müller)

Zuschauer: 3621



