1:0 gegen Ingolstadt: VfL Osnabrück macht großen Schritt Stand: 19.04.2025 18:28 Uhr Der VfL Osnabrück hat einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in Liga drei gemacht. Die Niedersachsen feierten am Samstagabend einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Ingolstadt - weil sie alles in die Waagschale warfen.

von Florian Neuhauss

Es waren die Punkte 28, 29 und 30 in der Rückrunde. Das sind jetzt genau doppelt so viele wie in der Hinrunde, als es fast unausweichlich schien, dass Osnabrücks Fußballer direkt von der Zweiten Liga in die Vierte durchgereicht würden. Doch unter Trainer Marco Antwerpen scheint die Erlösung vier Spieltage vor dem Ende nahe.

Dabei musste Osnabrück gegen Ingolstadt auf den "Erlöser" verzichten müssen. Diesmal hatten die Co-Trainer Frithjof Hansen und Frank Döpper das Sagen. Chefcoach Antwerpen hatte nach seiner vierten Gelben Karte Innenraum-Verbot. Sein Jubel auf der Tribüne war aber nicht minder groß.

Rasante Anfangsphase bleibt torlos

Die Partie an der Bremer Brücke hatte keine Anlaufzeit gebraucht. Schon in der zweiten Minute hätte Deniz Zeitler auf 1:0 für die "Schanzer" stellen können. Auch in der zwölften Minute war der pfeilschnelle Angreifer frei durch - schoss aber vorbei.

Auf der anderen Seite war ausgerechnet Ingolstadt-Leihgabe Bryang Kayo dicht dran, scheiterte aber an Pelle Boevink, der zur Ecke klärte (3.). Bryan Henning narrte dann mit einem Flachpass an den Sechzehner die gesamte FCI-Defensive. Doch der Abschluss von Lars Kehl wurde noch leicht abgefälscht und ging knapp vorbei (4.).

Nur Osnabrücks Badjie behält kühlen Kopf

Pech für den VfL: Schon in der 17. Minute musste Abwehrchef Jannik Müller verletzt vom Platz. Doch nur eine Minute später führten die Lila-Weißen. Eine Flanke von Kehl wurde lang und länger, landete an Freund und Feind vorbei am Innenpfosten. Die Ingolstädter waren wie erstarrt - Ismail Badjie war aber hellwach und drückte den Abpraller über die Linie - 1:0.

Die Latte rettet für den VfL

Die Führung war nicht unverdient, hätte in der Folge aber ausgebaut werden müssen. Doch erst ließ Maxwell Gyamfi die Chance zum 2:0 liegen (30.), dann auch noch Henning und Kayo (42.). Und das hätte sich kurz nach der Pause fast gerächt: Zeitler traf allerdings auch im dritten Versuch nicht - sein Heber landete an der Latte (47.).

Die Führung hing am seidenen Faden. Braydon Manu hätte die Nerven an der Bremer Brücke beruhigen können, sein Abschluss war aber als Schuss zu unplatziert und als Vorlage zu scharf (67.). Osnabrück entnervte die Ingolstädter: Gleich viermal gab es in der Schlussphase Gelb für die Gäste.

Einmal wurde es aber noch gefährlich für den VfL - und Torhüter Lukas Jonsson hielt den Sieg fest. Beim Schuss von Yannick Deichmann war der Schwede mit einer starken Parade zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte (87.). Der Rest war grenzenloser Jubel an der Bremer Brücke.

34.Spieltag, 19.04.2025 16:30 Uhr VfL Osnabrück 1 FC Ingolstadt 0 Tore: 1 :0 Badjie (18.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Ja. Müller (17. Wiemann), Karademir - Badjie (62. B. Manu), Amoako, N. Kölle - Kayo (62. Gnaase), Henning - Kehl (72. Zwarts) - Ma. Müller (72. Tesche)

FC Ingolstadt: Boevink - Decker, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Fröde (46. G. Christensen), Besuschkow (73. Deichmann) - Costly, Kanuric - Testroet (46. Malone), Zeitler (73. Heike)

Zuschauer: 14517



