Sieg bei Tabellenführer Cottbus - Osnabrücks Höhenflug hält dank Müller an

Stand: 01.03.2025 16:55 Uhr

Der VfL Osnabrück ist das Team der Stunde in der Dritten Liga. Die Niedersachsen feierten am Sonnabend einen überraschenden 2:1 (1:1)-Triumph beim Aufstiegskandidaten Energie Cottbus und sind unter Trainer Marco Antwerpen nun schon neun Spiele in Folge ungeschlagen.