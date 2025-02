3. Liga: VfL Osnabrück schlägt BVB II und verlässt die Abstiegsplätze Stand: 09.02.2025 21:31 Uhr Stück für Stück arbeitet sich der VfL Osnabrück aus dem Tabellenkeller der 3. Liga heraus. Nach dem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Borussia Dortmund II am Sonntag stehen die Niedersachsen erstmals seit Ende September wieder über dem Strich.

von Matthias Heidrich

Mit nunmehr 25 Punkten kletterten die Osnabrücker auf den 15. Tabellenplatz. Der Sieg gegen den Dortmunder Nachwuchs war das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage für den VfL. Für Marco Antwerpen war es der vierte Dreier in seinem sechsten Spiel als Osnabrücker Trainer, er bleibt als Coach der Niedersachsen ungeschlagen.

Im Nordduell beim Tabellenvorletzten Hannover 96 II am kommenden Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) bietet sich Osnabrück gleich die nächste Chance, gegen einen direkten Konkurrente Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gutzumachen.

Mehr als 14.000 Zuschauer an der Bremer Brücke

Die ersten 45 Minuten gegen den BVB boten wenig Unterhaltung. Intensiv ging es zu auf dem Platz, aber Torraumszenen bekamen die gut 14.000 Zuschauer an der Bremer Brücke kaum zu sehen. Marcus Müllers (10.) Volleyschuss knapp am Tor vorbei war die beste VfL-Chance. Auf der anderen Seite hatten die Niedersachsen Glück, dass der Ball nach einer BVB-Ecke im wilden Getümmel gleich zwei Mal nur am Aluminium landete (17.).

Wiemann trifft für den VfL

Nach dem Seitenwechsel brach Niklas Wiemann den Bann. Der VfL-Verteidiger drückte nach einer Ecke den Ball am zweiten Pfosten zum 1:0 für die Osnabrücker (61.) über die Linie. Kurz vor Schluss hätte Joel Zwarts nach einem Konter die Vorentscheidung für die Gastgeber markieren müssen, scheiterte aber frei vor Borussia-Keeper Marcel Lotka (89.).

Das hätte sich um ein Haar gerächt. In der Nachspielzeit (90.+7) musste Osnabrücks Torwart Lukas Jonsson einen Weltklasse-Reflex gegen den Volleyschuss aus kurzer Distanz von Prince Aning auspacken, um den Sieg festzuhalten.

23.Spieltag, 09.02.2025 19:30 Uhr VfL Osnabrück 1 Dortmund II 0 Tore: 1 :0 Wiemann (61.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Karademir, Ja. Müller (75. Gyamfi), Wiemann - Amoako - Niehoff, Kayo (86. Zwarts), Gnaase (75. Henning), N. Kölle (62. B. Manu) - Kehl (75. Ajdini), Ma. Müller

Dortmund II: Lotka - Mane (14. Jessen), Hüning, Lührs, Mogultay (85. Aning) - Azhil (85. Besong), Roggow - Eberwein - Foti (85. Reitz), Elongo-Yombo (74. Drakas) - Paulina

Zuschauer: 14381



