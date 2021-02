Dritte Liga: VfB Lübeck gegen 1860 München abgesagt Stand: 04.02.2021 18:26 Uhr Die Heimpartie des Drittliga-Schlusslichts VfB Lübeck gegen 1860 München ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Zu dieser Entscheidung kam die Platzkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag.

Die Begegnung war ursprünglich für Sonnabend (14 Uhr) angesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Der Platz an der Lübecker Lohmühle ist schneebedeckt und vereist. "Der VfB Lübeck verfügt in seinem Stadion über keine Rasenheizung, hat jedoch eine entsprechende Ausnahmegenehmigung des DFB für die laufende Saison", teilte der Verband in einer Erklärung mit.

Heimrecht-Tausch für Spiel gegen Hansa Rostock?

Auch um das Nachholspiel des Drittliga-Aufsteigers am kommenden Dienstag (19 Uhr) gegen Hansa Rostock steht es aufgrund der Wetteraussichten nicht gut. Allerdings macht die Not in der Drittliga-Terminhatz aufgrund der Corona-Pandemie offenbar erfinderisch. Laut "HL-sports" laufen bereits Gespräche mit Hansa, das Heimrecht zu tauschen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.02.2021 | 23:03 Uhr