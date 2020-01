Stand: 07.01.2020 10:37 Uhr

Geht da was? SV Meppen will "die Euphorie nutzen"

Die Winterpause kam dem SV Meppen sehr ungelegen. Neun Drittliga-Partien war das Team von Trainer Christian Neidhart ungeschlagen und stellte einen Vereinsrekord auf, nach 20 Spieltagen trennen die Emsländer als Tabellensiebter lediglich zwei Punkte von Relegationsrang drei. Kann der SVM im neuen Jahr mit den Spielen gegen Waldhof Mannheim (25. Januar) und den Chemnitzer FC (1. Februar) an seine Serie anknüpfen? Meppen hat sich das jedenfalls groß auf seine Fahnen geschrieben: "Wir sind voll auf die beiden Heimspiele fokussiert. Wir wollen die Euphorie für weitere Erfolge nutzen und werden hart arbeiten", kündigte Coach Christian Neidhart beim Trainingsauftakt an.

Darum ist der SV Meppen so erfolgreich Sportclub - 21.12.2019 14:00 Uhr Autor/in: Sabrina Braun Drittligist SV Meppen surft die Welle des Erfolgs. Trainer Christian Neidhart und Torjäger Deniz Undav erklären, wie das kommt und ob der Traum von der Zweiten Liga machbar ist.







5 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

SVM mit zwei Testspielen in Belek

Bis zum Sonntag bereiten sich die Niedersachsen noch in Meppen auf die Restrunde vor. Dann fliegt die Mannschaft ins Trainingslager ins türkische Belek. In der Zeit bis zum 19. Januar stehen für die Meppener zwei Testspiele an: Gegen den FC Vaduz (14.) und gegen Szeged 2011 (18.).

Weitere Informationen Der Winterfahrplan des SV Meppen Drittligist SV Meppen zieht es wie viele andere Clubs in der Wintervorbereitung auch nach Belek. Der Fahrplan der Niedersachsen auf einen Blick. mehr

An der Transferfront ist es aktuell noch ruhig - ob der Erfolge können Neidhart und Co. allerdings auch sehr entspannt sein. Ein neues Gesicht gab es beim ersten Training trotzdem schon zu sehen. André Poggenborg ist ab sofort Torwarttrainer beim SVM. Der ehemalige Drittliga-Schlussmann arbeitete zuletzt bei Fortuna Köln. Bisher hatten die Meppener lediglich einen Teilzeitcoach für ihre Torhüter.

Noch nicht mit auf dem Platz stand Marcus Piossek. Der 30-Jährige hatte sich Anfang November einen Adduktorenabriss zugezogen, Neidhart ist allerdings optimistisch, dass der Offensivmann im ersten Pflichtspiel des Jahres wieder fit ist: "Marcus braucht noch etwas Zeit. Er arbeitet intensiv mit dem Physioteam." Noch ein wenig kürzer trat Valdet Rama mit seiner gebrochenen Hand, der Offensivmann muss eine Manschette tragen.

Trägt die Euphorie Meppen auch durchs Frühjahr?

Schon nach dem Pflichtspielauftakt gegen die beiden Aufsteiger könnte ablesbar sein, in welche Richtung es für Meppen in dieser Saison noch gehen kann. Mannheim und Chemnitz hatten nämlich ebenfalls starke Phasen vor der Winterpause. Und während sich die Chemnitzer so wieder deutlich bessere Chancen im Kampf um den Klassenerhalt erspielt haben, sind es die Mannheimer, die aktuell den dritten Platz der Tabelle einnehmen. Weitere Erfolge für den SVM und die Euphorie könnte die Meppener auch durchs Frühjahr tragen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.01.2020 | 18:25 Uhr