Stand: 06.05.2019 20:52 Uhr

Gerettete Meppener holen glückliches Remis von Matthias Heidrich, NDR.de

Durch die Drittliga-Ergebnisse am Wochenende und die anstehenden Spielkonstellationen hatte sich das letzte kleine Restzittern für den SV Meppen bereits erledigt. Trotzdem fuhren die Emsländer am Montagabend in einer packenden Partie bei der abstiegsbedrohten Fortuna aus Köln noch ein 1:1 (0:1) ein und schraubten ihr Punktekonto so auf 47 Zähler. Es war allerdings ein Remis von Fortunas Gnaden. Der Tabellenvorletzte vergab gegen fahrige Meppener Chancen für zwei Spiele.

Fortuna harmlos, doch dann kommt Schiek

36.Spieltag, 06.05.2019 19:00 Uhr Fortuna Köln 1 SV Meppen 1 Tore: 1 :0 Schiek (45. +1) 1: 1 Rehnen (70., Eigentor)

Fortuna Köln: Rehnen - Kyere, M. Fritz, Uaferro - Ernst, Brandenburger, Eberwein, Schiek (46. Abu Hanna) - Scheu (84. Andersen), Dahmani (11. Mo. Hartmann), Bröker

SV Meppen: Domaschke - Vidovic (46. Undav), Puttkammer, Komenda - Jesgarzewski, Piossek (69. Wagner), Leugers, Amin - Guder (61. Tankulic), Proschwitz, Granatowski

Zuschauer: 3150



Die Meppener fanden nur schwer in die Partie und hielten lediglich die Null, weil Köln mit seinen Chancen fahrlässig umging. Bereits nach sechs Minuten musste SVM-Verteidiger Marco Komenda mit einer gewagten Grätsche im Strafraum gegen Sebastian Schiek retten. Kurze Zeit später tauchte Thomas Bröker wie aus dem Nichts frei vor Erik Domaschke im Meppener Tor auf, schob den Ball aber an Keeper und Kasten vorbei (8.). Domaschke brachte die Gäste in der Folge durch zwei Unkonzentriertheiten (23., 25.) in die Bredouille, doch die harmlosen Kölner konnte daraus kein Kapital schlagen.

Und Meppen? Ein Freistoß von Nick Proschwitz (39.) und ein abgefälschter Kopfball von Nico Granatowski (41.), mehr war nicht. Alle hatten sich bereits auf ein 0:0 zur Pause eingerichtet, als in der Nachspielzeit Schiek auf den Plan trat und eine flache Hereingabe zum verdienten 1:0 für die Fortuna über die Linie bugsierte (45.+1). Die Meppener hatten zuvor den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekommen.

Rehnens Aussetzer beschert Meppen den Ausgleich

Die Abwehr der Emsländer präsentierte sich im Rheinland alles andere als sattelfest. In der 55. Minute war wieder Bröker frei durch. Glück für Meppen, dass der Kölner erneut kläglich vergab. Immerhin gaben die Gäste aus dem Norden nun offensiv mehr Gas. Janik Jesgarzewskis Flachschuss ging knapp vorbei (57.). Auf der anderen Seite parierte Domaschke stark gegen Michael Eberwein (60.). Die Kölner wurden für ihre Leichtfertigkeit bestraft - durch den eigenen Torwart: Nikolai Rehnen hielt die eigentlich ungefährliche Flanke von Granatowski nicht fest und drückte beim Rettungsversuch das Leder auch noch selbst über die Linie - 1:1 (70.), glücklich für Meppen, extrem bitter für die Fortuna.

Die Kölner kämpften, aber die Chancenverwertung des Teams von Trainer Oliver Zapel war schlichtweg unterirdisch. Wieder Eberwein jagte das Leder in der 77. Minute zentral aus fünf Metern weit über den SVM-Kasten. Auch Moritz Hartmann machte es nicht besser (88.). Meppen hätte sogar noch das 2:1 markieren können. Doch Rehnen parierte überragend gegen Deniz Undav (89.). Drei Punkte für die Norddeutschen wäre auch zu viel des Guten gewesen.

