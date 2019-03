Stand: 30.03.2019 15:52 Uhr

Meppen schafft die Wende und schlägt Großaspach von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Drittligist SV Meppen hat seinen jüngsten Negativtrend gestoppt und nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie erstmals wieder gewonnen. Gegen die SG Sonnenhof Großaspach feierten die Emsländer am Sonnabend nach 0:1-Pausenrückstand noch einen 2:1-Erfolg. Nick Proschwitz wurde im zweiten Durchgang mit seinen Saisontreffern elf und zwölf zum Matchwinner. In der Tabelle haben die Meppener nun acht Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Großaspach innehat.

Meppen erst schwungvoll, dann unaufmerksam

31.Spieltag, 30.03.2019 14:00 Uhr SV Meppen 2 Großaspach 1 Tore: 0: 1 Baku (45. +1) 1 :1 Proschwitz (55.) 2 :1 Proschwitz (62.)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Amin (25. Guder) - Ballmert, Leugers (78. Kleinsorge) - Kremer, Piossek, Granatowski (87. Vidovic) - Proschwitz

Großaspach: Broll - Bösel, Leist (74. Poggenberg), Gehring, Burger - Pelivan, Dem (68. J. Hoffmann) - Röttger (59. Hercher), Janjic, Baku - Brünker

Zuschauer: 7208



Meppens Coach Christian Neidhart veränderte seine Mannschaft gegenüber der 0:1-Niederlage gegen 1860 München gleich auf fünf Positionen. René Guder, Martin Wagner, David Vrzogic, Luka Tankulic und Deniz Undav rotierten raus, dafür neu dabei: Max Kremer, Janik Jesgarzewski, Hassan Amin, Marcus Piossek und Nico Granatowski. Die Neuen sorgten auch für mächtig Schwung auf Meppener Seite. Eine schöne Freistoß-Hereingabe von Kremer verpasste Marco Komenda knapp (8.), dann scheiterte Granatowski zweimal mit Distanzschüssen (12., 24.). Auch Piossek bot sich eine gute Gelegenheit, sein Schuss wurde jedoch geblockt (17.). Danach verflachte die Partie, Meppens nächste Torchance ergab sich erst in der 44. Minute, als Thilo Leugers per Kopf an Gästekeeper Kevin Broll scheiterte. Unmittelbar darauf stellten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Makana Baku schloss einen Konter zur 1:0-Führung ab (45.+1).

Doppelpacker Proschwitz dreht die Partie

Unmittelbar nach Wiederanpfiff stand Meppen gleich zweimal vor dem Ausgleich: Erst parierte Großaspachs Broll einen Kopfball von Markus Ballert (47.), dann schoss Komenda knapp über das Gehäuse (48.). Besser machte es kurz darauf Proschwitz: Eine hohe Flanke von Leugers nahm der Angreifer wunderschön an und drosch den Ball flach zum 1:1 ins links Toreck (55.). Sieben Minuten später war der frühere England-Legionär erneut zur Stelle - Jesgarzewskis Hereingabe von der linken Seite drückte er zum 2:1 über die Linie (62.). Das reichte für die Gastgeber, weil sie in der Folgezeit kaum Torchancen der Großaspacher zuließen. Lediglich kurz vor dem Ende wurde es einmal brenzlig, aber Zlatko Janjic traf nur die Latte (85.).

