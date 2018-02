Stand: 16.02.2018 14:45 Uhr

Drittliga-Partie Meppen - Paderborn abgesagt

Der SV Meppen wird am Wochenende Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn nicht herausfordern. Die für Sonnabend angesetzte Begegnung des 25. Spieltags wurde am Freitag nach der Begutachtung durch eine Platzkommission abgesagt. Der Rasen im Stadion des SVM war in der Partie gegen Hansa Rostock (0:2) vor zwei Wochen stark in Mitleidenschaft gezogen worden und regenerierte sich nicht rechtzeitig. Durch den gefrorenen Boden wäre eine Verletzungsgefahr für die Spieler beider Mannschaften zu groß gewesen, entschied die Platzkommission.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird in den kommenden Tagen einen neuen Termin festlegen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.02.2018 | 16:25 Uhr