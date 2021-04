SV Meppen trennt sich von Trainer Frings Stand: 14.04.2021 14:56 Uhr Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich von Trainer Torsten Frings getrennt. Die Emsländer ziehen damit die Konsequenzen aus den zuletzt enttäuschenden Leistungen. Vorerst übernimmt Assistent Mario Neumann das Training.

"Das ist eine extrem harte Entscheidung für den Verein. Wir sind aber der Überzeugung, dass es der richtige Impuls ist. Wir haben die große Erwartung, dass die Mannschaft jetzt aufwacht und realisiert in welcher Situation wir uns aktuell befinden", erklärte Meppens Vorstandssprecher Andreas Kremer am Mittwoch - zwei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden. Sportvorstand Heiner Beckmann ergänzte: "Mir persönlich tut die Entscheidung leid. Ich war der festen Überzeugung, dass wir mit Torsten längerfristig etwas aufbauen können. Oberste Priorität hat der Klassenerhalt, dem ist alles unterzuordnen. Jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht."

Entlassung nach nur neun Monaten

Der frühere Bundesligaprofi und Nationalspieler Frings hatte die Emsländer erst zu Saisonbeginn übernommen. Mit 36 Zählern haben die Meppener in der Tabelle lediglich drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und weist mit minus 19 die schlechteste Tordifferenz aller Abstiegskandidaten auf. Im Februar hatte Frings im NDR 2-Bundesligashow-Podcastnoch an den Klassenerhalt geglaubt und sich zuversichtlich gezeigt, vom Verein Zeit zu bekommen.

Meppen war die zweite Cheftrainer-Station des 44-Jährigen, der zuvor 2017 erfolglos bei Darmstadt 98 unter Vertrag gestanden hatte.

