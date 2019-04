Stand: 12.04.2019 20:55 Uhr

SV Meppen kassiert erste Heimniederlage des Jahres von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der SV Meppen hat in der Dritten Liga die erste Heimniederlage im Jahr 2019 einstecken müssen. Die Emsländer unterlagen Aufstiegsaspirant Hallescher FC am Freitagabend verdient mit 0:2 (0:2). Mit zwei Treffern in den ersten zehn Minuten sorgten die Gäste schon früh für die Entscheidung.

SVM zu Beginn überfordert

33.Spieltag, 12.04.2019 19:00 Uhr SV Meppen 0 Hallescher FC 2 Tore: 0: 1 Ajani (3.) 0: 2 Pagliuca (10.)

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Kremer (86. Wagner) - Ballmert, Leugers - Guder, Piossek, Tankulic (59. Undav) - Proschwitz

Hallescher FC: Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani (80. Guttau), Washausen, Jopek, Sohm - B.B. Bahn (88. Pronichev) - Pagliuca (77. F. Arkenberg), Mai

Zuschauer: 7676



Gut drei Minuten waren gespielt, als der Ball zum ersten Mal im SVM-Tor lag: Marvin Ajani stieg unbedrängt hoch und köpfte aus drei Metern ein. Meppen fand überhaupt kein Mittel gegen die robusten Gäste, die wenig später auf 2:0 erhöhten. Sebastian Mai bediente Kilian Pagliuca, der Meppens Keeper Erik Domaschke umspielte und locker einschob (10.). "Die Anfangsviertelstunde tut schon weh", sagte Meppens Coach Christian Neidhart: "Dafür habe ich auch keine Erklärung."

Die ersatzgeschwächten Emsländer brauchten fast 20 Minuten, um die Partie ein wenig zu beruhigen. Offensiv gab es von ihnen aber kaum etwas zu sehen. Marcus Piossek mit einem Distanzschuss (27.) und Nick Proschwitz per Kopf (41.) sorgten zumindest für ein wenig Gefahr. Die nächste Großchance hatte aber wieder der HFC: Mai verfehlte mit einem Kopfball kurz nach Wiederbeginn nur knapp das Ziel (48.).

Kurze Drangphase der Gastgeber ohne Treffer

Meppen betrieb noch einmal hohen Aufwand, um doch noch die Wende zu schaffen. Die Begegnung wurde intensiver und fast wäre den Hausherren der Anschlusstreffer gelungen: Moritz Heyer klärte einen Piossek-Schuss kurz vor der Linie (56.). Es blieb ein kurtes Aufflackern. Halle beruhigte das Geschehen wieder und hätte beinahe noch das 3:0 markiert. Pagliuca hatte aber bei einem Pfostenschuss Pech (76.). Die Gäste konnten es verschmerzen, der HFC feierte einen überzeugenden Auswärtssieg.



Neidhart: "Die ersten 15 Minuten tun weh" NDR Info - 12.04.2019 22:22 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Der SV Meppen kassiert bei der 0:2-Niederlage gegen Halle beide Tore in den ersten zehn Minuten. Trainer Christian Neidhart ärgert sich über die verschlafene Anfangsphase.







