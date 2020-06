Stand: 01.06.2020 12:33 Uhr

Dritte Liga: Keine Pause im engen Aufstiegskampf

Ronald Maul brachte es auf den Punkt: "Die dritte Fußball-Liga ist ein tolles Produkt mit tollen Mannschaften und tollen Spielen", hatte der Geschäftsführer des SV Meppen vor einer Woche im NDR Sportclub für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs geworben. Jetzt, nach dem geglückten Neustart mit Geisterspielen lässt sich hinzufügen: Die Dritte Liga ist auch enorm spannend. Die Konstellation im Aufstiegskampf - mit den drei Nordclubs aus Braunschweig, Meppen und Rostock - ist eng wie nie. Drei Punkte trennen den ersten Platz vom siebten, lediglich fünf den Ersten vom Elften.

Und es gibt keine Verschnaufpause: Bereits am Dienstag (19 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert der SV Meppen beim KFC Uerdingen, Hansa Rostock empfängt Waldhof Mannheim. Eintracht Braunschweig spielt am Mittwoch (19 Uhr) beim Halleschen FC.

Rostocks Härtel: "Wir müssen uns steigern"

Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel versucht, die ungewohnte Athmosphäre der Geisterspiele auszublenden: "Es wird hier auf dem Platz entschieden - und da muss man sich ein Stück weit davon freimachen, ob Zuschauer da sind, oder nicht", sagte er dem NDR Sportclub nach dem 2:2 in Zwickau. Er habe jedenfalls "vom Niveau her ein ordentliches Spiel" gesehen. Gleichwohl ärgerte sich Härtel darüber, dass seine Mannschaft eine 2:0-Führung hergab. Trotz nur drei Punkten Rückstand auf Rang drei mahnt der Hansa-Coach: "Wenn wir tatsächlich noch mal oben angreifen wollen, müssen wir uns steigern."

Meppens Neidhart vermisst die Fans

Steigern muss sich auch der SV Meppen. Die Emsländer verpassten durch das 1:3 im eigenen Stadion gegen Würzburg den möglichen Sprung auf den Relegationsrang. Trainer Christian Neidhart sah einen Grund für die Niederlage in den fehlenden Fans: "Gerade, wenn man in Rückstand gerät, können die Zuschauer einen pushen." Der SV-Coach haderte aber auch mit dem Defensivverhalten seiner Mannschaft: "Wenn du da oben ein Wörtchen mitreden willst, dann darfst du in der Art und Weise die Tore nicht kassieren."

Braunschweig: Glücklich, aber nicht wunschlos

Ein Spektakel bot hingegen Eintracht Braunschweig beim 4:2-Erfolg gegen Viktoria Köln. Die "Löwen" siegten als einziges Nordteam und könnten bei einem weiteren Dreier und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz sogar auf einen Aufstiegsplatz klettern. Für Sportchef Peter Vollmann dennoch nur eine glückliche Momentaufnahme: "Ich wünsche mir, dass die neue Saison wieder mit Zuschauern starten kann, denn sonst glaube ich, sind alle 20 Vereine irgendwann pleite." Und das "tolle Produkt Dritte Liga" wäre dann Geschichte.

