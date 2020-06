Stand: 24.06.2020 06:52 Uhr

Dämpfer für Hansa: Nur remis gegen "Rote Teufel" von Christian Görtzen, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat im Kampf um einen Aufstiegsplatz einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Jens Härtel, das in den fünf Spielen zuvor starke 13 Punkte eingesammelt hatte, kam am Dienstagabend im heimischen Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern nur zu einem 1:1 (0:1). Durch das Remis am 35. Spieltag haben sich für die "Kogge" die Aussichten auf den direkten Sprung nach oben spürbar verschlechtert.

Da zuvor sowohl Eintracht Braunschweig (2:1 beim Chemnitzer FC) als auch die Würzburger Kickers (2:1 in Uerdingen) ihre Partien gewannen, beträgt für Hansa drei Spieltage vor Schluss der Rückstand auf den Zweiten Würzburg schon vier Punkte, auf Spitzenreiter Braunschweig fünf Zähler. Zumindest der Relegationsrang ist für die Rostocker weiterhin sehr gut erreichbar.

Breier verpasst Chance zum schnellen Ausgleich

Härtel hatte seine Anfangsformation im Vergleich zum Spiel beim MSV Duisburg auf vier Positionen verändert: Lukas Scherff, Max Reinthaler, Nikolas Nartey und John Verhoek ersetzten Maximilian Ahlschwede, Kai Bülow, Nico Neidhart und Nico Granatowski.

35.Spieltag, 23.06.2020 20:30 Uhr Hansa Rostock 1 Kaiserslautern 1 Tore: 0: 1 Morabet (39.) 1 :1 Ahlschwede (74., Foulelfmeter)

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg (46. Ahlschwede), Reinthaler - M. Pepic (65. Bülow), Nartey (46. Vollmann), Scherff - Breier, Butzen, Opoku (74. Pedersen) - Verhoek (46. Hanslik)

Kaiserslautern: A. Spahic - Hercher, Hainault, Sickinger, Nandzik - Morabet (46. Bakhat), Bachmann, Ciftci (80. Bergmann), Zuck (87. Scholz) - Pick (62. Thiele), L. Röser (62. Starke)

Der Auftakt der Mecklenburger konnte sich sehen lassen. Pascal Breier hatte früh eine erste Gelegenheit per Kopf (3.). Um einiges gefährlicher war es bald darauf aber auf der anderen Seite: Florian Pick, mit 13 Saisontreffern gefährlichste Offensivkraft der "Roten Teufel", jagte den Ball per Distanzschuss knapp am Pfosten vorbei (10.). Nach einer guten Gelegenheit für Scherff (21.) gewann die Partie gegen Ende des ersten Abschnitts plötzlich an Rasanz. Eine Chip-Flanke der Gäste klärte Reinthaler nur unzureichend, sein Kopfball landete vor den Füßen von Pick. Und dann ging es ganz fix: Pass zu Lucas Röser, der sofort in den freien Raum weiterleitete, wo Mohamed Morabet seinem Mitspieler Pick zuvorkam und zum 1:0 für Kaiserslautern (40.) traf - aus abseitsverdächtiger Position. Das Tor aber zählte. Hansa wäre beinahe nur wenige Sekunden später die perfekte Antwort geglückt, doch Breier scheiterte in einer 1:1-Situation am glänzend reagierenden FCK-Torhüter Avdo Spahic (41.). So ging es für den FCH mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Rostock kommt per Strafstoß zum Ausgleich

Nach Wiederbeginn machten die Norddeutschen wesentlich mehr Druck. Jetzt war zu erkennen, dass hier eine Mannschaft spielte, die unbedingt nach oben will. Allerdings entsprangen der Überlegenheit zunächst nur wenige gute Möglichkeiten. Eine hatte Aaron Opoku (60.). Wenig später durften sich die Gastgeber glücklich schätzen, dass es nicht 0:2 hieß. Einen Schuss von Manfred Starke blockte Reinthaler, danach kam Hendrick Zuck an den Ball, aus kurzer Distanz legte er den Ball knapp am Pfosten vorbei (64.). Statt 0:2 hieß es bald darauf 1:1. Einen an Daniel Hanslik verschuldeten Foulelfmeter verwandelte Ahlschwede sicher. Er guckte Spahic aus und schob den Ball in die rechte untere Ecke zum Ausgleich (75.). Das Härtel-Team wollte nun unbedingt mehr, dängte auf das Tor der Gäste, doch der Siegtreffer fiel nicht mehr. In der Nachspielzeit war Rostock so nah dran gewesen: Ein Schuss von Hanslik rauschte knapp am Tor vorbei.

