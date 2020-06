Stand: 22.06.2020 12:23 Uhr

Hansa will gegen Lautern "alles raushauen"

Alles muss raus! Das ist das sportliche Motto bei Hansa Rostock im Saisonendspurt der Dritten Liga. Drei Punkte Rückstand auf die beiden Spitzenplätze in vier verbleibenden Spielen muss die Mannschaft von Trainer Jens Härtel aufholen, wenn sie den direkten Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga noch schaffen will. Das ist kein unrealistisches Vorhaben, zumal Spitzenreiter FC Bayern II nicht aufsteigen darf. "Es sind jetzt noch vier Spiele, in denen wir alles raushauen müssen. Dann können wir auch noch was Gutes rausholen", sagte Angreifer Aaron Opoku vor dem Heimspiel am Dienstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr im NDR Livecenter).

Härtel: "Entwicklung kann so weitergehen"

Nach vier Siegen in Serie hatte es für das Hansa zuletzt im Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg nur zu einem torlosen Unentschieden gereicht. Das ärgerte Härtel angesichts zahlreicher vergebener Chancen unmittelbar nach Schlusspfiff zwar maßlos, aber mit ein wenig Abstand würdigte der Hansa-Coach auch das bereits Erreichte:"Die Entwicklung kann ruhig so weitergehen, aber wir müssen jetzt dranbleiben", sagte er dem NDR und schob noch eine Phrase hinterher: "Im Fußball helfen Siege, nur so kannst du am Ende oben stehen." Im Spiel gegen Lautern, das am Sonnabend den KFC Uerdingen mit 4:0 abgefertigt hatte, wird Härtel dabei auf den gesperrten Nico Neidhart verzichten müssen. Der Linksverteidiger hatte gegen Duisburg die zehnte Gelbe Karte gesehen. Am kommenden Sonnabend müssen die Rostocker dann bei Mitbewerber Würzburger Kickers antreten.

Finanzvorstand wechselt zum SSC Schwerin

Während die Ligazugehörigkeit für die kommende Saison noch in den Sternen steht, ist in der Clubführung eine Personalentscheidung für die kommende Saison bereits gefallen. Wie Hansa am Montag mitteilte, wird Finanzvorstand Christian Hüneburg seine Tätigkeit zum 30. Juni beenden. Nach sieben Jahren wechselt der gebürtige Schweriner in verantwortlicher Position zum Volleyball-Bundesliga-Team des SSC Schwerin.

