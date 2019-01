Stand: 04.01.2019 11:15 Uhr

Hansa Rostock: Wer folgt auf Dotchev?

Am Dienstag reist Fußball-Drittligist Hansa Rostock ins Trainingslager, doch vor dem Abflug nach Belek (Türkei) steht der Club vor einem Scherbenhaufen. Nach der überraschenden Beurlaubung von Trainer Pavel Dotchev und Sportvorstand Markus Thiele ist völlig offen, wie es bei den Mecklenburgern weitergeht. A-Jugendcoach Vladimir Liutyi hat das Training der Profis übernommen, er ist der einzige Trainer im Verein mit der erforderlichen Fußball-Lehrer-Lizenz. Ob der 56-Jährige aber auch in drei Wochen beim Auswärtsspiel in Braunschweig (27. Januar) auf der Bank sitzen wird, darf bezweifelt werden.

Hansa trennt sich von Trainer Dotchev Nordmagazin - 03.01.2019 19:30 Uhr Pavel Dotchev ist nicht mehr Trainer beim FC Hansa Rostock. Zudem wurde auch Hansa-Sportvorstand Markus Thiele entlassen – ein überraschender Schritt zum Trainingsauftakt.







Streit hinter den Kulissen

Neben dem sportlichen Misserfolg - das Saisonziel Aufstieg ist mit zehn Punkten Rückstand auf Rang drei in weiter Ferne - waren vor allem die Differenzen hinter den Kulissen ausschlaggebend für die radikale Entscheidung der Clubführung. Das Verhältnis zwischen Trainer und Sportchef war offensichtlich gestört. Dotchev soll Spieler bekommen haben, die er gar nicht haben wollte. Thiele warf ihm zum Jahresende öffentlich taktische Defizite vor. Es sei eine "grundlegende Voraussetzung" für die sportliche Entwicklung der Mannschaft, dass sich "die für den sportlichen Bereich Verantwortlichen als Einheit verstehen und agieren", erklärte Hansas Vorstandschef Robert Marien. Das sei nicht mehr der Fall gewesen.

Trainerkandidaten Doll, Härtel, Zimmermann

Als heißester Kandidat auf die Dotchev-Nachfolge wird Jens Härtel gehandelt, der auch der Favorit von Marien sein soll. Der 49-Jährige war von 2014 bis 2018 beim 1. FC Magdeburg tätig und führte den Club aus der Regionalliga in die Zweite Liga. Auch Thomas Doll, der 1983 seine Fußballer-Karriere in Rostock begann, soll ein Thema bei den Mecklenburgern sein. Der gebürtige Malchiner ist seit August vereinslos. Zuvor hatte er fünf Jahre lang Ferencvaros Budapest trainiert. Mit dem Club wurde Doll einmal ungarischer Meister und dreimal Pokalsieger. Zudem coachte Doll in der Bundesliga mehrere Jahre den HSV und Borussia Dortmund. In Mark Zimmermann (zuletzt Carl Zeiss Jena) bringt die "Bild" einen dritten Kandidaten ins Spiel.

Karow übernimmt vorerst Sportchef-Aufgaben

Mit einem neuen Trainer alleine ist es nicht getan. Nach der Freistellung von Thiele, dessen Kontrakt noch bis Ende 2019 lief, benötigen die Rostocker ebenfalls einen neuen Sportchef. Den Posten soll laut "SVZ" zunächst kommissarisch Stefan Karow ausfüllen. Der 44-Jährige gehörte in der Vorsaison noch als Torwartcoach zum Trainerstab von Dotchev, ehe er im Sommer 2018 die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums der Ostseestädter übernahm.

Hüsing: "Das ist für alle eine Niederlage"

Trotz des Durcheinanders muss es irgendwie weitergehen beim Drittligisten. Die Spieler, die unmittelbar vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag von den Rauswürfen erfuhren, zeigten sich geschockt: "Natürlich waren wir alle sehr überrascht, wir wussten von nichts“, sagte Oliver Hüsing dem NDR Nordmagazin. Der Kapitän fügte hinzu: "Das ist für alle eine Niederlage. Für uns als Mannschaft geht es jetzt erst mal darum, dass wir trotzdem unser Programm vernünftig abspulen und uns gut auf die Rückrunde vorbereiten - unabhängig davon, was jetzt hier drumherum passiert. Dafür sind wir angestellt und werden bezahlt."

