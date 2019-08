Stand: 01.08.2019 14:52 Uhr

Hansa selbstbewusst nach Unterhaching

Nach dem ersten Heimsieg seit Ende März herrscht beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock kollektive Erleichterung. Mit viel Kampf und Einsatz hatte das Team von Trainer Jens Härtel am Dienstag den FC Bayern München II mit 2:1 bezwungen und einen Club-Negativrekord verhindert. Drei sieglose Spiele zum Auftakt einer Saison wären in der Rostocker Drittliga-Geschichte ein Novum gewesen. Torschütze Korbinian Vollman gab zu, dass "eine große Last" von den Schultern gefallen sei: "Wir nehmen das Selbstvertrauen nun mit", blickte der 25-Jährige voraus auf die anstehende Aufgabe am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei der SpVgg Unterhaching.

Anreise mit dem Flieger

Hansa-Coach Jens Härtel freut sich, dass sein Team mit dem Flieger nach Bayern reist und um eine lange Busfahrt herumkommt: "Wir hoffen, dass wir so vom körperlichen Zustand her noch ein paar Prozent mehr raushauen können." Der Trainer warnte vor dem Gegner, der jüngst gegen Würzburg in den Schlussminuten aus einem 2:4 ein 5:4 machte: "Wenn Unterhaching in den Fluss kommt, können sie jeder Mannschaft Probleme bereiten und viele Tore schießen", erklärte der 50-Jährige und erinnerte an das erste Heimspiel, in dem Hansa gegen Viktoria Köln eine 3:0-Führung hergab. Härtels Fazit: "Wir müssen wachsam sein, gut verteidigen und eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive finden."

Opoku fällt aus, Neidhart ist fit

In Unterhaching fehlen wird Aaron Opoku, der weiter Schmerzen wegen eines Hämatoms hat. Vor seinem Pflichtspieldebüt für die Rostocker steht hingegen Verteidiger Nico Neidhart. Der 24-Jährige, der in der Sommerpause vom niederländischen Erstligisten FC Emmen an die Ostseeküste gewechselt war, hatte sich in der Vorbereitung ein Knochenödem zugezogen. Angeschlagen sind Pascal Breier, Julian Riedel, Tanju Öztürk und Maximilian Ahlschwede. Härtel geht allerdings davon aus, dass dieses Quartett zur Verfügung stehen wird.

