Hansa-Coach Härtel: "Große Parolen bringen nichts"

Das erste Halbjahr in der Dritten Liga hat Hansa Rostock auf Rang elf beendet - und damit klar hinter den eigenen Zielen. Die bleiben unverändert: Mindestens Rang fünf soll es am Ende sein. Schließlich belegten die Mecklenburger zuletzt zweimal in Folge den sechsten Platz, und bekanntlich gilt vielerorts Stillstand als Rückschritt. Doch wer nun erwartet hatte, die Verantwortlichen um Manager Martin Pieckenhagen würden in Aktionismus verfallen, sieht sich getäuscht. Der Vertrag mit Trainer Jens Härtel wurde vorzeitig verlängert, in Sachen Transfers gab es bisher lediglich einen Abgang. Die volle Konzentration gilt dem Auftakt am kommenden Freitag (19 Uhr/im NDR Livecenter) gegen den Halleschen FC.

Hansa bleibt beim Ziel: Mindestens Platz fünf NDR 1 Radio MV - 20.01.2020 09:29 Uhr Autor/in: Didjurgeit, Jan Die erhofften Verstärkungen lassen weiter auf sich warten, die Generalprobe ist missglückt: Hansa Rostock geht das zweite Drittliga-Halbjahr trotzdem mit Selbstvertrauen an.







Verpatzte Generalprobe nicht überbewerten

Auch die verpatzte Generalprobe gegen Regionalligist VfB Lübeck (0:1) trieb Härtel und Co. keine Sorgenfalten auf die Stirn. Der Coach hatte mehr wert auf den Test gegen Lyngby BK (2:0) tagszuvor gelegt und im Ostseederby eher auf die zweite Garde gesetzt. Und so freute sich der 50-Jährige dann "über ein ordentliches Spiel. Ich habe viele gute Sachen gesehen." Auch wenn ihn der "katastrophale Rückpass" von Nico Rieble vor dem 0:1 und der entstandene Fleck auf der bis dahin weißen Vorbereitungsweste doch sehr ärgerten, "weil es unnötig war".

Transfers bei Hansa? "Der Korb ist nicht ganz so voll"

Und dass der Abgang von Jonas Hildebrandt bisher die einzige personelle Veränderung im Kader ist, war so auch nicht geplant. Denn Verstärkungen wären durchaus willkommen. "Der Korb ist halt nicht ganz so voll wie im Sommer", sagte Pieckenhagen. "Im Winter gibt es in Deutschland keine auslaufenden Verträge."

Deshalb sei Geduld gefragt. Womöglich ergibt sich ja bis zum Ende der Transfersperiode am 31. Januar doch noch etwas. Zuletzt wurden Angreifer Nico Granatowski, Außenbahnspieler Manuel Farrona Pulido (beide VfL Osnabrück) und Abräumer Dominik Wydra (Erzgebirge Aue) mit Rostock in Verbindung gebracht. Der ebenfalls bei Hansa gehandelte Janek Sternberg (1. FC Kaiserslautern) wechselt wohl zum kommenden Gegner Halle.

Manager Pieckenhagen hofft, den Kader möglichst schnell zunächst verkleinern zu können. Nach Hildebrandt stehen offenbar auch noch Elsamed Ramaj (Lübeck) und Osman Atilgan (vorzeitige Rückkehr zu Dynamo Dresden) vor dem Wechsel.

Erst das Spiel gegen Halle, dann alles andere

Härtel hat das alles natürlich im Blick, der erfahrene Coach weiß aber genau, worauf es ankommt: "Es bringt nichts, jetzt große Parolen und Ziele rauszuhauen. Wichtig ist als allererstes dieser Start gegen Halle. Da wissen wir schon, was auf uns zukommt."

