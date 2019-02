Stand: 01.02.2019 12:44 Uhr

Hansa-Coach Härtel will Qualität herauskitzeln

Jetzt muss Jens Härtel liefern. Nach der Auftaktniederlage beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig und zwei neuen Spielern am letzten Tag der Transferperiode gilt es für den neuen Trainer von Hansa Rostock. Während der Abstand auf Rang drei auf zwölf Zähler angewachsen ist, sind es nur noch fünf Punkte zu den Abstiegsrängen. Vom Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Sonntag (13 Uhr) soll sein Team "unbedingt etwas mitnehmen", betonte der 49-Jährige.

So könnte Hansa Rostock spielen





















Können Cros und Öztürk spielen?

Ob die beiden Neuen Guillaume Cros und Tanju Öztürk dabei schon helfen können, entscheidet sich kurzfristig. Auch weil nicht klar sei, ob schon alle Unterlagen für die Spielgenehmigung rechtzeitig vorliegen, wie der Trainer erklärte. Cros soll die Vakanz auf der linken Seite beheben, Öztürk ist für das zentrale Mittelfeld vorgesehen. "Wir müssen da rauskitzeln, was die Jungs in sich haben", sagte Härtel mit Blick auf seinen Kader, der nach dem freiwilligen Abgang von Phil Ofosu-Ayeh 26 Spieler umfasst. Wenn er wirklich Wünsche erfüllt bekommen hätte, meinte der Coach, wären aber Messi und Ronaldo zu Hansa gekommen.

"Vielleicht eine Änderung der Grundordnung"

Spätestens nach dem blutleeren Auftritt in Braunschweig dürfte dem neuen Mann am Ruder der Kogge klar geworden sein, wie schwierig seine Aufgabe tatsächlich ist. Zumal Wehen Wiesbaden mit einem Auswärtssieg in Cottbus ins neue Jahr gestartet ist. "Die haben richtig Qualität und Tempo. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen - und da gehört vielleicht eine Änderung der Grundordnung dazu", kündigte Härtel an. Sowohl die Abwehrreihe (Dreierkette) als auch die Offensive mit Merveille Biankadi als Spielmacher zeigten im ersten Spiel große Schwächen.

Wie es mit den ersten Punkten im neuen Jahr klappen soll? Härtel: "Wir müssen immer ein Stückchen schauen, was der Gegner macht, aber auch, wo unsere Stärken sind. Daraus werden wir versuchen, einen Mix zu basteln, der dann so stark und so fest ist, um in Wiesbaden unbedingt was mitzunehmen."

