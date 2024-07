Hansa Rostock verpflichtet Mittelfeldspieler Lebeau aus Brest Stand: 02.07.2024 15:40 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Adrien Lebeau vom französischen Erstligisten Stade Brest verpflichtet. In der 3. Liga kennt sich der 24-Jährige bestens aus.

Über die Laufzeit des Vertrags machte Hansa Rostock am Dienstag keine Angaben. Lebeau verfügt bereits über Erfahrung in Deutschland und in der 3. Liga. Zwischen 2021 und 2023 lief er in 39 Ligaspielen und zwei Pokalpartien für den SV Waldhof Mannheim auf.

"Er kennt den Fußball in der 3. Liga"

"Adrien ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum spielen. Er verfügt über ein hohes Tempo, eine gute Technik, ein starkes Eins-gegen-Eins und ist in der Lage, spielerisch gute Lösungen zu kreieren", sagte Amir Shapourzadeh, Hansas Direktor Profifußball. "Zudem kennt er durch seine Zeit bei Waldhof Mannheim auch den Fußball in der 3. Liga."

"In meinen zwei Jahren in Deutschland bei Waldhof Mannheim hatte ich von Hansa schon einiges mitbekommen und gehört. Diese ersten positiven Eindrücke haben sich bestätigt, als ich mit Alexander Rossipal und Amaury Bischoff gesprochen habe, die nur Gutes über den Verein, das Stadion, die Bedingungen und den großartigen Support der Fans berichtet haben", erklärte Lebeau. "Entscheidend waren für mich aber auch die sehr guten Gespräche mit Amir Shapourzadeh und Bernd Hollerbach."

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga