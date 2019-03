Stand: 29.03.2019 14:16 Uhr

Hansa hat Sehnsucht nach einem Heimsieg

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Das klingt erst einmal gut - dennoch kaschiert diese Bilanz, dass jüngst im Ostseestadion dreimal in Folge kein Dreier gelang. "Wir haben drei Heimspiele nicht gewonnen, obwohl die Leistung okay war. Wir sind einfach mal dran", sprach Hansa-Coach Jens Härtel vor dem Duell mit dem FSV Zwickau am Sonnabend (14 Uhr/ live im NDR Fernsehen und als Livestream bei NDR.de) eine klare Marschrichtung aus.

Sokou motiviert, Riedel hat Sperre abgesessen

Härtel kann dabei wieder auf Cebio Soukou setzen, der gesund von seinem ersten Länderspiel-Einsatz für Benin, dem Heimatland seines Vaters, zurückgekehrt ist und in die Startelf rücken dürfte. Hansas bester Saisontorschütze (neun Treffer) ist hochhansa rostockmotiviert: "Das Länderspiel war ein super Erlebnis, eine schöne und große Sache für mich. Das ganze Land war da, das Stadion voll." Fehlen werden die Offensivkräfte Pascal Breier (Oberschenkelprobleme) und Marco Königs: "Er läuft zwar schon wieder, ist aber keine Option für den Spieltag." Dafür steht Julian Riedel nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Einsatzminuten für die zweite Reihe?

Möglicherweise setzt der Trainer aber auch auf Spieler aus der zweiten Reihe: "Es gibt ein paar Jungs, wo wir noch schauen, in welche Richtung das eben geht", erklärte Härtel bei "liga3-online.de". Bei den Mecklenburgern zeichnet sich ein erneuter Umbruch ab, 13 Spielerverträge laufen nach der Saison aus. "Am Ende hat es jeder Spieler selber in der Hand", sagte Sportchef Martin Pieckenhagen dem NDR Sportclub: "Alle Jungs, bei denen die Verträge auslaufen, können sich empfehlen, weiter für Hansa Rostock spielen zu dürfen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied."

