Hansa gegen Cottbus zurück in die Spur?

Vor etwas mehr als einem Monat feierten die Drittliga-Fußballer von Hansa Rostock einen rauschenden 4:1-Sieg gegen den einstigen Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern und untermauerten damit mehr als deutlich die hanseatischen Aufstiegsambitionen. Ein Punkt betrug damals lediglich der Rückstand auf Rang drei. Vor dem anstehenden Jahresausklang gegen Energie Cottbus am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) ist das große Hansa-Ziel in weite Ferne gerückt. Denn seit dem Kaiserslautern-Spiel sind die Rostocker seit vier Ligapartien sieglos, auf Rang acht abgerutscht und liegen schon zehn Zähler hinter Platz drei.

Dotchev: "Wir werden alles reinhauen"

Zur Erinnerung: Im Vorjahr stand Hansa mit 34 Punkten nach der Hinrunde deutlich besser da (und stieg trotzdem nicht auf). Kein Wunder, dass vor dem letzten Heimspiel andere Dinge beschworen werden. "Wir wollen uns mit positiven Emotionen in den Urlaub verabschieden", sagte Trainer Pavel Dotchev auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Sein Team habe das Fußballspielen nicht verlernt, Aufgabe sei es jetzt, "die Köpfe freizubekommen. Das Spiel ist sehr wichtig für uns, wir werden alles reinhauen." Dabei müsse seine Mannschaft "gar nicht so sehr zaubern", sondern "geradlinig, zielstrebig und entschlossen" auftreten.

Fragezeichen hinter Rieble-Einsatz

Der Hansa-Coach hat alle Mann an Bord, lediglich hinter Nico Rieble stehe ein "großes Fragezeichen". Der 23 Jahre alte Linksverteidiger hatte schon beim enttäuschenden 1:1 gegen Aalen angeschlagen gefehlt. Sollte der Abwehrspieler erneut ausfallen, könnte Vladimir Rankovic dessen Position übernehmen und der angestammte Mittelfeldspieler Stefan Wannenwetsch wieder auf die rechte Abwehrseite rücken. Allerdings ist dort möglicherweise auch Phil Ofosu-Ayeh eine Option. Der 27-Jährige, der letztmals im Oktober beim 3:1 gegen Fortuna Köln für Hansa aufgelaufen war, ist nach überstandenen muskulären Problemen wieder ins Training eingestiegen.

