Stand: 27.12.2019 13:19 Uhr

Gut gewirtschaftet: DFB belohnt Hansa Rostock

Fußball-Drittligist Hansa Rostock erhält ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Wie der Club am Freitag mitteilte, ist Hansa für sein "vorbildliches Wirtschaften" in der Saison 2018/2019 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit einer Prämie von rund 100.000 Euro belohnt worden. Der Höchtsbetrag wird im Rahmen des "Financial Fairplay" für die Dritte Liga ausgeschüttet. Mit diesem im Jahr 2018 eingeführten Belohnungssystem sollen Vereine, die wirtschaftlich und risikobewusst agieren, honoriert werden. Der Financial-Fairplay-Topf des DFB enthält pro Saison insgesamt 550.000 Euro.

Hüneburg: "Weg der Konsolidierung fortsetzen"

Die Mecklenburger erreichten in den beiden vorhandenen Kategorien "Positives Jahresergebnis" und "Planqualität" jeweils den Bestwert. "Der erste Platz im Financial Fairplay belohnt unsere Anstrengungen, vernünftig zu wirtschaften. Den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung und des Wachstums mit Augenmaß gilt es nun in der Zukunft fortzusetzen", sagte Christian Hüneburg, Vorstand für Finanzen und Verwaltung bei den Rostockern.

Hansa hatte in der vergangenen Spielzeit einen Umsatzrekord von 19 Millionen Euro erzielt. Grundlage dafür waren das Erreichen der zweiten DFB-Pokalrunde, die Einnahmen drei großer Konzerte im Ostseestadion und aus Spielertransfers. Zudem konnten im Sponsoring, Ticketing, Merchandising und bei den Mitgliederzahlen Bestmarken erreicht werden, teilte der Club mit.

Clubchef Marien sieht System kritisch

"Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass unsere Bemühungen und unsere Arbeit honoriert werden. Unberührt davon bleibt aber unsere generell eher kritische Sicht auf das Financial-Fairplay-System der Dritten Liga", sagte Clubchef Robert Marien. Für den Vorstandsvorsitzenden sei es fraglich, ob die finanziellen Anreize wirklich ausreichen, um Vereine künftig davon abzuhalten, riskant zu wirtschaften, um den Aufstieg in die deutlich lukrativere Zeite Liga zu erzwingen.

"Um den zunehmenden Insolvenzen und dem permanenten wirtschaftlichen Überlebenskampf der Vereine in der Dritten Liga entgegenzusteuern, bedarf es sowohl von Seiten des Verbandes, aber auch von Seiten der Vereine sicherlich weit mehr", so Marien.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 27.12.2019 | 19:30 Uhr